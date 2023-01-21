https://crimea.ria.ru/20230121/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1126514450.html

Главные события и заявления дня

Главные события и заявления дня - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Главные события и заявления дня

Медведев дал определение СВО. Наступление армии России в Донбассе. Продвижение ВС РФ на Запорожской направлении. Ответ МИД России на блокировку счетов RT France РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T21:46

2023-01-21T21:46

2023-01-21T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Медведев дал определение СВО. Наступление армии России в Донбассе. Продвижение ВС РФ на Запорожской направлении. Ответ МИД России на блокировку счетов RT France во Франции.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Медведев ответил БоррелюЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и коллективным Западом, который ее поддерживает и вооружает, "новой Отечественной войной". Так он ответил на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца, и упоминание ее победы в войнах с Наполеоном и Гитлером.Наступление армии России в ДонбассеНа Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу."Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В МО уточнили, что потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы.Выгодные рубежиЗа сутки российские военные также продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи, добавили в оборонном ведомстве. "На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за сутки российские войска продвинулись на семь километров на Запорожском участке фронта. Также "в процессе окончательного освобождения" не менее семи населенных пунктов.Ответ МИД России французамБлокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Об этом заявили в МИД РФ.Позже глава телеканала RT France Ксения Федорова заявила о его закрытии. По ее словам, власти Евросоюза использовали ситуацию на Украине, которую RT France всегда освещал сбалансированно, "чтобы наконец заткнуть телеканалу рот".

https://crimea.ria.ru/20230121/amerikanskoe-oruzhie-i-sberbank-v-krymu-top-novostey-nedeli-1126509154.html

https://crimea.ria.ru/20230121/glavnye-novosti-kryma-21-yanvarya-1126513266.html

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