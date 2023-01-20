Крымский мост открыли для проезда
Минтранс России: движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта
16:09 20.01.2023 (обновлено: 16:15 20.01.2023)
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкМинтранс России: движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в пятницу на два часа раньше заявленного срока. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Ограничения на мосту были введены в пятницу с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на два часа раньше.
"Сегодня в 16:05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении Минтранса.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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