https://crimea.ria.ru/20230120/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1126498855.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Крымский мост открыли для проезда

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в пятницу на два часа раньше заявленного срока. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T16:09

2023-01-20T16:09

2023-01-20T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в пятницу на два часа раньше заявленного срока. Об этом сообщили в Минтрансе России.Ограничения на мосту были введены в пятницу с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на два часа раньше.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продажеХуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, минтранс россии, общество