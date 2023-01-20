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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Крымский мост открыли для проезда
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в пятницу на два часа раньше заявленного срока. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T16:09
2023-01-20T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в пятницу на два часа раньше заявленного срока. Об этом сообщили в Минтрансе России.Ограничения на мосту были введены в пятницу с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на два часа раньше.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продажеХуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, минтранс россии, общество
Крымский мост открыли для проезда

Минтранс России: движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта

16:09 20.01.2023 (обновлено: 16:15 20.01.2023)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкМинтранс России: движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта
Минтранс России: движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в пятницу на два часа раньше заявленного срока. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Ограничения на мосту были введены в пятницу с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на два часа раньше.
"Сегодня в 16:05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении Минтранса.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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