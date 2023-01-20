https://crimea.ria.ru/20230120/krymskiy-most-snova-zakroyut-dlya-avtomobiley--kogda-i-kak-nadolgo-1126446516.html

Крымский мост снова закрывают для автомобилей

Крымский мост снова закрывают для автомобилей - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Крымский мост снова закрывают для автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в пятницу, 20 января, на пять часов из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-20T07:03

2023-01-20T07:03

2023-01-19T22:07

крым

крымский мост

новости крыма

транспорт

общество

керчь

керченский пролив

сухопутный маршрут в крым

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568025_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d936eac6f530026f7092f42320f9a3e6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в пятницу, 20 января, на пять часов из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят планировать поездки с учетом предстоящих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керенскую паромную переправу или по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского мостаКогда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – властиКерченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой

https://crimea.ria.ru/20230114/khusnullin-rasskazal-o-tempakh-remonta-krymskogo-mosta-1126398111.html

крым

крымский мост

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, транспорт, общество, керчь, керченский пролив, сухопутный маршрут в крым, чп на крымском мосту