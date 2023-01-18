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Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T09:46
2023-01-18T09:47
крым
керченская паромная переправа
погода
погода в крыму
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.В ночь на среду МЧС сообщило о приостановке работы переправы в связи с ухудшением погодных условий, однако уже к утру паромы вновь начали курсировать через пролив.Трафик на Керченской переправеСо старта морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 1592 рейса.В ведомстве напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Погода в Крыму на 18 январяВ среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, а в западных, центральных и южных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10, днем +11…+16, в горах +5…+10.По данным МЧС, в среду на полуострове действует штормовое предупреждение о сильном ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в среду, 18 январяПридут ли в Крым снег и морозыНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
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крым, керченская паромная переправа, погода, погода в крыму, транспорт, минтранс россии
Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой

Минтранс: Керченская паромная переправа 18 января работает штатно

09:46 18.01.2023 (обновлено: 09:47 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 18 января ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка 2-4 км, высота волн 20-70 см, температура воздуха +10…12 градусов", - говорится в сообщении.
В ночь на среду МЧС сообщило о приостановке работы переправы в связи с ухудшением погодных условий, однако уже к утру паромы вновь начали курсировать через пролив.
Трафик на Керченской переправе
Со старта морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 1592 рейса.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 66 262 пассажира, 49 200 единиц автотранспорта и 5 575 железнодорожных вагонов", - отметили в Минтрансе.
В ведомстве напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Погода в Крыму на 18 января
В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, а в западных, центральных и южных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10, днем +11…+16, в горах +5…+10.
По данным МЧС, в среду на полуострове действует штормовое предупреждение о сильном ветре.
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