https://crimea.ria.ru/20230118/kerchenskaya-pereprava-18-yanvarya-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1126444024.html

Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой

Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Керченская переправа 18 января: как курсируют паромы и что с погодой

Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T09:46

2023-01-18T09:46

2023-01-18T09:47

крым

керченская паромная переправа

погода

погода в крыму

транспорт

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.В ночь на среду МЧС сообщило о приостановке работы переправы в связи с ухудшением погодных условий, однако уже к утру паромы вновь начали курсировать через пролив.Трафик на Керченской переправеСо старта морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 1592 рейса.В ведомстве напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Погода в Крыму на 18 январяВ среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, а в западных, центральных и южных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10, днем +11…+16, в горах +5…+10.По данным МЧС, в среду на полуострове действует штормовое предупреждение о сильном ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в среду, 18 январяПридут ли в Крым снег и морозыНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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