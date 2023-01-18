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Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января

Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января

В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T00:01

2023-01-18T00:01

2023-01-18T00:01

крымская погода

погода

крым

симферополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

керчь

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16.В Ялте, Алуште и Евпатории дождливо и облачно. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем вероятны дожди. Ночью температура воздуха до +9 градусов, днем потеплеет до +12…+14.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму на Крещение будет самое теплое мореПридут ли в Крым снег и морозыКрым ждет рубиновый январь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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