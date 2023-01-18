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Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T00:01
2023-01-18T00:01
2023-01-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16.В Ялте, Алуште и Евпатории дождливо и облачно. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем вероятны дожди. Ночью температура воздуха до +9 градусов, днем потеплеет до +12…+14.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму на Крещение будет самое теплое мореПридут ли в Крым снег и морозыКрым ждет рубиновый январь
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Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
В Крыму 18 января усилится ветер и потеплеет до +16 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с; в западных, центральных и южных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10, днем +11…+16, в горах +5…+10", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16.
В Ялте, Алуште и Евпатории дождливо и облачно. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем вероятны дожди. Ночью температура воздуха до +9 градусов, днем потеплеет до +12…+14.
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