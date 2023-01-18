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Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T00:01
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крымская погода
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16.В Ялте, Алуште и Евпатории дождливо и облачно. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем вероятны дожди. Ночью температура воздуха до +9 градусов, днем потеплеет до +12…+14.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму на Крещение будет самое теплое мореПридут ли в Крым снег и морозыКрым ждет рубиновый январь
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РИА Новости Крым
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крымская погода, погода, крым, симферополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, керчь, алушта, севастополь
Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января

В Крыму 18 января усилится ветер и потеплеет до +16 градусов

00:01 18.01.2023
 
© Дмитрий МакеевЗакат в степи
Закат в степи
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с; в западных, центральных и южных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10, днем +11…+16, в горах +5…+10", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16.
В Ялте, Алуште и Евпатории дождливо и облачно. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем вероятны дожди. Ночью температура воздуха до +9 градусов, днем потеплеет до +12…+14.
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Крымская погодаПогодаКрымСимферопольЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияКерчьАлуштаСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
22:02Главные события и заявления дня: 17 января
21:59Главные новости Крыма: 17 января
20:37Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
20:02Атаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника
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