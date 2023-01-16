https://crimea.ria.ru/20230116/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1126413535.html

Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие двое суток из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T13:33

2023-01-16T13:33

2023-01-16T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие двое суток из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться при сильном ветре на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоПридут ли в Крым снег и морозы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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