https://crimea.ria.ru/20230116/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1126413535.html
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие двое суток из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:33
2023-01-16T13:33
2023-01-16T13:33
крым
погода в крыму
крымская погода
мчс крыма
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53ebd64e4c1c9919dce5548316a6924.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие двое суток из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться при сильном ветре на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоПридут ли в Крым снег и морозы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e788e352091a9fbb69e4d938853dc734.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма, общество, новости крыма
Штормовой ветер обрушится на Крым
МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного ветра