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Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие двое суток из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:33
2023-01-16T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие двое суток из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться при сильном ветре на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоПридут ли в Крым снег и морозы
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Штормовой ветер обрушится на Крым

МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного ветра

13:33 16.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Николаевке
Шторм в Николаевке - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие двое суток из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 января, в течение суток 18 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться при сильном ветре на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
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