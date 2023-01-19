https://crimea.ria.ru/20230119/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1126485560.html

Главные события и заявления дня

Главные события и заявления дня - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Главные события и заявления дня

Посыл Медведева Западу. Комментарий Пескова об американском оружии против Крыма.. Заявления Лаврова по итогам переговоров в Минске. Успехи российской армии в... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T22:03

2023-01-19T22:03

2023-01-19T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Посыл Медведева Западу. Комментарий Пескова об американском оружии против Крыма.. Заявления Лаврова по итогам переговоров в Минске. Успехи российской армии в Донбассе.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ядерные державы не проигрываютЯдерные державы не проигрывали в крупных конфликтах. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил представителям Запада, желающим поражения России."Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Когда украинский конфликт перейдет на качественно новый уровеньПоставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень, который "не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность передачи Киеву дальнобойного оружия для ударов по Крыму.Успехи Армии России в ДонбассеРоссийские военные разгромили подразделения ВСУ в Донбассе. За сутки противник потерял порядка 200 военных на четырех направлениях - Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском.Главные тезисы Лаврова по итогам визита в МинскОрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро деградирует, отходя все дальше от своих принципов и откровенно поправ все утвержденные в Стамбуле и Астане обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой в Минске.Главные тезисы:- Западные коллеги сделали ставку на продвижение НАТО и нарушили данные в 1999 году в Стамбуле и в 2020 в Астане на саммитах ОБСЕ договоренности о том, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе".- Коллективный запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, Штаты и ЕС продолжают попытки вмешиваться в дела Москвы и Минска.- Москва хочет "отрезвить" НАТО и ЕС, которые ведут разрушительную политику. Лавров назвал представителей Запада "зарвавшимися" людьми, которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".Кроме того, в рамках встречи в Минске Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран.Маткапитал и другие соцвыплаты проиндексируют с 1 февраляРазмер материнского капитала в феврале проиндексируют почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.На первого ребенка выплата составит почти 587 тысяч рублей, на второго – почти 775,6 тысяч рублей.Февральская индексация также коснется более сорока мер социальной поддержки, в том числе ежемесячных пособий по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

https://crimea.ria.ru/20230119/chitayte-yadernuyu-doktrinu--kreml-o-slovakh-medvedeva-pro-yadernye-derzhavy-1126476025.html

https://crimea.ria.ru/20230119/raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti--rossiyskaya-pvo-otbila-ataku-1126468340.html

https://crimea.ria.ru/20230119/sovmestnyy-brifing-lavrova-i-glavy-mid-belarusi-v-minske-translyatsiya-1126477339.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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