Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230119/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1126485560.html
Главные события и заявления дня
Главные события и заявления дня - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Главные события и заявления дня
Посыл Медведева Западу. Комментарий Пескова об американском оружии против Крыма.. Заявления Лаврова по итогам переговоров в Минске. Успехи российской армии в... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T22:03
2023-01-19T22:03
россия
в мире
политика
экономика
главное за день
сергей лавров
дмитрий песков
дмитрий медведев
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_523b16fa94dd587d8b380c7fa55d5476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Посыл Медведева Западу. Комментарий Пескова об американском оружии против Крыма.. Заявления Лаврова по итогам переговоров в Минске. Успехи российской армии в Донбассе.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ядерные державы не проигрываютЯдерные державы не проигрывали в крупных конфликтах. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил представителям Запада, желающим поражения России."Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Когда украинский конфликт перейдет на качественно новый уровеньПоставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень, который "не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность передачи Киеву дальнобойного оружия для ударов по Крыму.Успехи Армии России в ДонбассеРоссийские военные разгромили подразделения ВСУ в Донбассе. За сутки противник потерял порядка 200 военных на четырех направлениях - Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском.Главные тезисы Лаврова по итогам визита в МинскОрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро деградирует, отходя все дальше от своих принципов и откровенно поправ все утвержденные в Стамбуле и Астане обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой в Минске.Главные тезисы:- Западные коллеги сделали ставку на продвижение НАТО и нарушили данные в 1999 году в Стамбуле и в 2020 в Астане на саммитах ОБСЕ договоренности о том, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе".- Коллективный запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, Штаты и ЕС продолжают попытки вмешиваться в дела Москвы и Минска.- Москва хочет "отрезвить" НАТО и ЕС, которые ведут разрушительную политику. Лавров назвал представителей Запада "зарвавшимися" людьми, которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".Кроме того, в рамках встречи в Минске Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран.Маткапитал и другие соцвыплаты проиндексируют с 1 февраляРазмер материнского капитала в феврале проиндексируют почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.На первого ребенка выплата составит почти 587 тысяч рублей, на второго – почти 775,6 тысяч рублей.Февральская индексация также коснется более сорока мер социальной поддержки, в том числе ежемесячных пособий по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.
https://crimea.ria.ru/20230119/chitayte-yadernuyu-doktrinu--kreml-o-slovakh-medvedeva-pro-yadernye-derzhavy-1126476025.html
https://crimea.ria.ru/20230119/raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti--rossiyskaya-pvo-otbila-ataku-1126468340.html
https://crimea.ria.ru/20230119/sovmestnyy-brifing-lavrova-i-glavy-mid-belarusi-v-minske-translyatsiya-1126477339.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_232f6f6006f452a7f2e2f1a1904c5983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, в мире, политика, экономика, главное за день, сергей лавров, дмитрий песков, дмитрий медведев, нато, украина, сво, пособия и выплаты, материнский капитал
Главные события и заявления дня

Главные события и заявления дня: 19 января

22:03 19.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКремлевский дворец
Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Посыл Медведева Западу. Комментарий Пескова об американском оружии против Крыма.. Заявления Лаврова по итогам переговоров в Минске. Успехи российской армии в Донбассе.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ядерные державы не проигрывают

Ядерные державы не проигрывали в крупных конфликтах. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил представителям Запада, желающим поражения России.
"Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
13:56
Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева

Когда украинский конфликт перейдет на качественно новый уровень

Поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень, который "не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность передачи Киеву дальнобойного оружия для ударов по Крыму.

Успехи Армии России в Донбассе

Российские военные разгромили подразделения ВСУ в Донбассе. За сутки противник потерял порядка 200 военных на четырех направлениях - Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:14
Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

Главные тезисы Лаврова по итогам визита в Минск

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро деградирует, отходя все дальше от своих принципов и откровенно поправ все утвержденные в Стамбуле и Астане обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой в Минске.
Главные тезисы:
- Западные коллеги сделали ставку на продвижение НАТО и нарушили данные в 1999 году в Стамбуле и в 2020 в Астане на саммитах ОБСЕ договоренности о том, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе".
- Коллективный запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, Штаты и ЕС продолжают попытки вмешиваться в дела Москвы и Минска.
- Москва хочет "отрезвить" НАТО и ЕС, которые ведут разрушительную политику. Лавров назвал представителей Запада "зарвавшимися" людьми, которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".
Кроме того, в рамках встречи в Минске Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран.
Совместный брифинг глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейникова в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
15:22
Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция

Маткапитал и другие соцвыплаты проиндексируют с 1 февраля

Размер материнского капитала в феврале проиндексируют почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
На первого ребенка выплата составит почти 587 тысяч рублей, на второго – почти 775,6 тысяч рублей.
Февральская индексация также коснется более сорока мер социальной поддержки, в том числе ежемесячных пособий по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.
 
РоссияВ миреПолитикаЭкономикаГлавное за деньСергей ЛавровДмитрий ПесковДмитрий МедведевНАТОУкраинаСВОПособия и выплатыМатеринский капитал
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня
21:28Жители Керчи получат бесплатные консультации в частных клиниках
21:02Главные новости Крыма: 19 января
20:38Дело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию
20:23Как улучшить память - пять полезных техник
19:51Можно ли не платить за коммуналку – ответ Роскачества
19:39На сколько вырастет материнский капитал с 1 февраля
19:23Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политолог
18:56Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия
18:24Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто
17:59Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение
17:40Деградация ОБСЕ, обман Запада и украинский плацдарм: тезисы Лаврова
16:45Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине
16:26Где откроются отделения Сбербанка в Крыму
16:17Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России
16:08Теплое зимнее море: как ялтинцы встретили Крещение 1:41
15:44Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика
15:22Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция
14:57Оружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" Крым
14:41Долетит до США: сенатор напомнил о возможностях российского оружия
Лента новостейМолния