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Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе

Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили свыше 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T14:20

2023-01-19T14:20

2023-01-19T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили свыше 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские и авиаудары по скоплениям живой силы 14 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация"."На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке ведомства.Потери противника на данном направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.На Донецком фронте российские войска продолжили наступление и огнем поразили противника в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское ДНР. За сутки в данном направлении ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийскую систему М-777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две САУ "Акация".Решение об ударах по Крыму США предоставили Украине - Госдеп >>"Кроме того, в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении ВС РФ заняли наиболее выгодные рубежи и уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.Также сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и уничтожено пять беспилотников.Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях более 300 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуАрмия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР

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https://crimea.ria.ru/20230119/kreml-postavki-oruzhiya-kievu-dlya-udarov-po-rossii-usugubyat-konflikt-1126475207.html

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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область