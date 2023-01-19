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Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе
Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили свыше 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T14:20
2023-01-19T14:21
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили свыше 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские и авиаудары по скоплениям живой силы 14 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация"."На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке ведомства.Потери противника на данном направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.На Донецком фронте российские войска продолжили наступление и огнем поразили противника в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское ДНР. За сутки в данном направлении ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийскую систему М-777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две САУ "Акация".Решение об ударах по Крыму США предоставили Украине - Госдеп &gt;&gt;"Кроме того, в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении ВС РФ заняли наиболее выгодные рубежи и уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.Также сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и уничтожено пять беспилотников.Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях более 300 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуАрмия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область
Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе

Минобороны РФ: ВСУ потеряли порядка 200 военных за сутки боев в Донбассе

14:20 19.01.2023 (обновлено: 14:21 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили свыше 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские и авиаудары по скоплениям живой силы 14 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".
"На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке ведомства.
Потери противника на данном направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.
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На Донецком фронте российские войска продолжили наступление и огнем поразили противника в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское ДНР. За сутки в данном направлении ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийскую систему М-777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две САУ "Акация".
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"Кроме того, в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в Минобороны.
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На Южно-Донецком направлении ВС РФ заняли наиболее выгодные рубежи и уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Также сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и уничтожено пять беспилотников.
Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях более 300 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.
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