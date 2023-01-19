https://crimea.ria.ru/20230119/degradatsiya-obse-obman-zapada-i-ukrainskiy-platsdarm-tezisy-lavrova-1126482631.html

Деградация ОБСЕ, обман Запада и украинский плацдарм: тезисы Лаврова

Деградация ОБСЕ, обман Запада и украинский плацдарм: тезисы Лаврова - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Деградация ОБСЕ, обман Запада и украинский плацдарм: тезисы Лаврова

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро деградирует, отходя все дальше от своих принципов и откровенно поправ все утвержденные в... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T17:40

2023-01-19T17:40

2023-01-19T17:40

сергей лавров

политика

россия

нато

европейский союз

украина

обсе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро деградирует, отходя все дальше от своих принципов и откровенно поправ все утвержденные в Стамбуле и Астане обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой в Минске.Запад обманулГлава МИД напомнил, что в 1999 году в Стамбуле и в 2020 году в Астане на саммитах ОБСЕ лидеры стран-участниц подписались, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе". Однако Запад сделал ставку на продвижение НАТО и отвергнул все обязательства.Вместе с тем Москва и Минск надеются, что их зарубежные коллеги осознают тупиковость своей политики на европейском континенте. Но пока признаков здравомыслия "по ту сторону баррикад" не видно, указал дипломат."Надежда есть, она умирает последней, но пока мы не видим каких-либо признаков здравомыслия на той стороне баррикады, которую выстроили западные партнеры бывшие", - отметил он.Украинский плацдармКоллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, считает Лавров.Более того, Штаты и ЕС продолжают попытки вмешиваться в дела Москвы и Минска, этому вопросу главы МИД России и Белоруссии уделили на встрече особое внимание."Особо акцентировали продолжающиеся попытки Запада вмешательства во внутренние дела наших государств, в том числе путем введения незаконных односторонних ограничительных мер, нацеленных, как уже, не стесняясь, публично заявляют в Вашингтоне и евробюрократы, на подрыв наших экономик и внутриполитической стабильности России и Белоруссии", - сказал глава российского дипломатического ведомства.Москва хочет "отрезвить" НАТО и ЕСГоворя о нынешней разрушительной политике Запада, Сергей Лавров выразил надежду на скорейшее "отрезвление коллег".Лавров назвал представителей Запада "зарвавшимися" людьми, которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".Меморандум о купировании угрозВ рамках встречи в Минске Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран."Важный документ, который мы подписали на полях мероприятий - это межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности, он направлен на укрепление нашей безопасности и безопасности каждой из наших стран, и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств этих (западных) государств, и связанных с ними организаций", - проинформировал Лавров.Согласно этому документу, между странами будет производиться регулярный обмен информацией, чтобы при необходимости реагировать на возникающие ситуации.

https://crimea.ria.ru/20230119/sovmestnyy-brifing-lavrova-i-glavy-mid-belarusi-v-minske-translyatsiya-1126477339.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, россия, нато, европейский союз, украина, обсе