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Главные события и заявления дня: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Главные события и заявления дня: 16 января
Главные события и заявления дня: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Главные события и заявления дня: 16 января
Обстрел торгового центра в Донецке. Старт летно-тактических учений России и Белоруссии. Новые льготы для мобилизованных предпринимателей. Компенсация за... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T21:39
2023-01-16T21:39
главное за день
донецкая народная республика (днр)
владимир путин (политик)
турция
сво
в мире
белоруссия
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Обстрел торгового центра в Донецке. Старт летно-тактических учений России и Белоруссии. Новые льготы для мобилизованных предпринимателей. Компенсация за утраченное жилье жителям новых регионов России. Отвергнутое Киевом перемирие на Рождество – реакция Путина. Смерть итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрел ДонецкаУкраинские войска в понедельник обстреляли Калининский район Донецка. Полностью разрушено оказалось здание торгового центра на проспекте Ильича, пострадали четыре человека. По данным МЧС республики, под завалами могут находиться люди, сотрудники проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиск пострадавших.Кроме того, в результате обстрела частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы города. Помимо торгового центра, повреждены здание станции техобслуживания, два многоквартирных жилых дома, маршрутное такси и кровля здания ликеро-водочного завода.Старт летно-тактических учений России и БелоруссииВ понедельник в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Их главная цель – повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач.Отмечается, что для проведения тренировок задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии. Военные отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.Совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России продлятся до 1 февраля.Новые льготы для мобилизованных предпринимателей Мобилизованных предпринимателей в России освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Отмечается, что речь идет о предпринимателях, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями бизнеса. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба.Компенсация за утраченное жилье жителям новых регионов РоссииПрезидент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области и представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченное или поврежденное вследствие военных действий", – сказано в документе.Уточняется, что предложения должны быть сформированы до 1 апреля 2023 года.Скончалась актриса Джина ЛоллобриджидаИтальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. До последнего времени Лоллобриджида проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. В ее творческом багаже роли в более чем 50 фильмах. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", в последнем она исполнила роль роковой красавицы Эсмеральды.Путин прокомментировал отвергнутое Киевом перемирие на РождествоПрезидент Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал неприятие Киевом рождественского перемирия примером лицемерной политики."Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении Кремля.
донецкая народная республика (днр)
турция
белоруссия
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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главное за день, донецкая народная республика (днр), владимир путин (политик), турция, сво, в мире, белоруссия, частичная мобилизация, общество
Главные события и заявления дня: 16 января

Главные события и заявления понедельника, 16 января

21:39 16.01.2023
 
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкУчастницы II Московского международного кинофестиваля, итальянские актрисы Джина Лоллобриджида (слева) и Мариза Мерлини (вторая справа) с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным и министром культуры СССР Екатериной Фурцевой (справа)
Участницы II Московского международного кинофестиваля, итальянские актрисы Джина Лоллобриджида (слева) и Мариза Мерлини (вторая справа) с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным и министром культуры СССР Екатериной Фурцевой (справа) - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Яков Халип
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Обстрел торгового центра в Донецке. Старт летно-тактических учений России и Белоруссии. Новые льготы для мобилизованных предпринимателей. Компенсация за утраченное жилье жителям новых регионов России. Отвергнутое Киевом перемирие на Рождество – реакция Путина. Смерть итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Обстрел Донецка
Украинские войска в понедельник обстреляли Калининский район Донецка. Полностью разрушено оказалось здание торгового центра на проспекте Ильича, пострадали четыре человека. По данным МЧС республики, под завалами могут находиться люди, сотрудники проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиск пострадавших.
Кроме того, в результате обстрела частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы города. Помимо торгового центра, повреждены здание станции техобслуживания, два многоквартирных жилых дома, маршрутное такси и кровля здания ликеро-водочного завода.
Старт летно-тактических учений России и Белоруссии
В понедельник в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Их главная цель – повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач.
Отмечается, что для проведения тренировок задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии. Военные отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.
Совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России продлятся до 1 февраля.
Новые льготы для мобилизованных предпринимателей
Мобилизованных предпринимателей в России освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Отмечается, что речь идет о предпринимателях, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями бизнеса. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба.
Компенсация за утраченное жилье жителям новых регионов России
Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области и представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченное или поврежденное вследствие военных действий", – сказано в документе.
Уточняется, что предложения должны быть сформированы до 1 апреля 2023 года.
Скончалась актриса Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. До последнего времени Лоллобриджида проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. В ее творческом багаже роли в более чем 50 фильмах. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", в последнем она исполнила роль роковой красавицы Эсмеральды.
Путин прокомментировал отвергнутое Киевом перемирие на Рождество
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал неприятие Киевом рождественского перемирия примером лицемерной политики.
"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении Кремля.
 
Главное за деньДонецкая Народная Республика (ДНР)Владимир Путин (политик)ТурцияСВОВ миреБелоруссияЧастичная мобилизацияОбщество
 
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