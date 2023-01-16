https://crimea.ria.ru/20230116/umerla-izvestnaya-italyanskaya-aktrisa-dzhina-lollobridzhida-1126416656.html

Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида

Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на телеканал Rainews24 сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T14:58

2023-01-16T14:58

2023-01-16T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на телеканал Rainews24 сообщает РИА Новости.Джина Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась еще в 1946 году, до последнего времени проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме.В ее творческом багаже роли в более чем 50 фильмах. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", в последнем она исполнила роль роковой красавицы Эсмеральды.Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Италии. Она начала сниматься в 19 лет в эпизодах, однако достаточно быстро в карьере начинающей актрисы появились главные роли. В 1976 году уже популярная кинодива решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро. Лоллобриджида – великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы. 1 февраля 2018 года итальянская актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

https://crimea.ria.ru/20230115/umer-vakhtang-kikabidze-1126404582.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, в мире