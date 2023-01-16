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Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида
Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на телеканал Rainews24 сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T14:58
2023-01-16T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на телеканал Rainews24 сообщает РИА Новости.Джина Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась еще в 1946 году, до последнего времени проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме.В ее творческом багаже роли в более чем 50 фильмах. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", в последнем она исполнила роль роковой красавицы Эсмеральды.Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Италии. Она начала сниматься в 19 лет в эпизодах, однако достаточно быстро в карьере начинающей актрисы появились главные роли. В 1976 году уже популярная кинодива решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро. Лоллобриджида – великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы. 1 февраля 2018 года итальянская актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.
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РИА Новости Крым
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96
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60
утраты, культура, в мире
Прощай, Эсмеральда: скончалась актриса Джина Лоллобриджида

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет

14:58 16.01.2023 (обновлено: 15:11 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкИтальянская киноактриса Джина Лоллобриджида перед собором Василия Блаженного на Красной площади
Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида перед собором Василия Блаженного на Красной площади - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на телеканал Rainews24 сообщает РИА Новости.
Джина Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась еще в 1946 году, до последнего времени проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме.
В ее творческом багаже роли в более чем 50 фильмах. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", в последнем она исполнила роль роковой красавицы Эсмеральды.
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Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Италии. Она начала сниматься в 19 лет в эпизодах, однако достаточно быстро в карьере начинающей актрисы появились главные роли.
В 1976 году уже популярная кинодива решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.
Лоллобриджида – великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы. 1 февраля 2018 года итальянская актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.
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