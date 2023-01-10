Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230110/glavnye-novosti-kryma-10-yanvarya-1126331700.html
Главные новости Крыма: 10 января
Главные новости Крыма: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Главные новости Крыма: 10 января
Работа систем противовоздушной обороны в Севастополе и Симферополе. Завершение надвижки первого пролета левой части Крымского моста. Новый этап в строительстве... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T21:15
2023-01-10T21:15
главное за день
новости крыма
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
юбк
газ
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
симферополь
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819382_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35029ac8201fa3738df297ac5c701d12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Работа систем противовоздушной обороны в Севастополе и Симферополе. Завершение надвижки первого пролета левой части Крымского моста. Новый этап в строительстве газопровода к поселку Кореиз. Открытие временного моста через Северо-Крымский канал. Новое поручение Бастрыкина по ЮБК.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Временный мостВ Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. До этого из-за аварийного состояния моста через канал в районе села Победное движение транспорта по нему было закрыто. Это создало большие затруднения жителям и гостям Крыма.Работа ПВО: что происходит в Симферополе и СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь успокоил горожан, объяснив "громкие звуки" в городе учебной тренировкой системы противовоздушной обороны. Тем временем, замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, оказались инверсионным следом от самолетов. По данным информированного источника РИА Новости Крым, о работе систем ПВО во вторник в районе крымской столицы никакой информации нет.Газификация ЮБКГлавгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода "Веселое" – Кореиз. Благодаря газопроводу будет газифицирован поселок Голубой Залив городского округа Ялта. Протяженность трубы составит чуть более 14 км. Газификация поселка запланирована в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Восстановление Крымского мостаСтроители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.Многоэтажку в Ялте проверит Следком Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ведомства в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте. Внимание на "незаконные действия собственницы земельного участка в историческом ареале Ливадия в городе Ялта" обратила жительница Крыма, оставившая комментарий в аккаунте ведомства. Отмечается, что обращения в органы местного самоуправления по этой ситуации не дали результата.
https://crimea.ria.ru/20230110/skolko-musulman-kryma-otpravyatsya-v-khadzh-v-etom-godu--1126326283.html
https://crimea.ria.ru/20230110/geroy-iz-kryma-voennosluzhaschiy-ilya-zozulskiy-nagrazhden-medalyu-zhukova-1126323635.html
https://crimea.ria.ru/20230110/aksenov-uvolil-glavu-zhilinspektsii-kryma-1126319758.html
крым
юбк
севастополь
симферополь
ялта
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a1eb5864af5d5ec588a9d039b2cbfbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), юбк, газ, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, симферополь, ялта, крымский мост
Главные новости Крыма: 10 января

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 10 января

21:15 10.01.2023
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Работа систем противовоздушной обороны в Севастополе и Симферополе. Завершение надвижки первого пролета левой части Крымского моста. Новый этап в строительстве газопровода к поселку Кореиз. Открытие временного моста через Северо-Крымский канал. Новое поручение Бастрыкина по ЮБК.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Временный мост

В Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. До этого из-за аварийного состояния моста через канал в районе села Победное движение транспорта по нему было закрыто. Это создало большие затруднения жителям и гостям Крыма.
Паломники во время хаджа в мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
16:58
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году

Работа ПВО: что происходит в Симферополе и Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь успокоил горожан, объяснив "громкие звуки" в городе учебной тренировкой системы противовоздушной обороны.
Тем временем, замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, оказались инверсионным следом от самолетов. По данным информированного источника РИА Новости Крым, о работе систем ПВО во вторник в районе крымской столицы никакой информации нет.

Газификация ЮБК

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода "Веселое" – Кореиз. Благодаря газопроводу будет газифицирован поселок Голубой Залив городского округа Ялта. Протяженность трубы составит чуть более 14 км. Газификация поселка запланирована в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
Участник спецоперации из Крыма Илья Зозульский награжден медалью Жукова
14:55
Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова

Восстановление Крымского моста

Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.

Многоэтажку в Ялте проверит Следком

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ведомства в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте. Внимание на "незаконные действия собственницы земельного участка в историческом ареале Ливадия в городе Ялта" обратила жительница Крыма, оставившая комментарий в аккаунте ведомства.
Отмечается, что обращения в органы местного самоуправления по этой ситуации не дали результата.
Совет министров РК - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
13:01
Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма
Главное за деньНовости КрымаКрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЮБКГазБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольСимферопольЯлтаКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13Главные события и заявления дня: 10 января
21:44Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника
21:28Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин
21:15Главные новости Крыма: 10 января
21:14Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены
20:45Врач развеяла миф о пользе тростникового сахара
20:22На Крым обрушился шторм – видео 1:09
19:54Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
19:48Крымчанка погибла под колесами авто рядом с пешеходным переходом
19:26Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник
19:03Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России
18:38Подземные квесты и экскурсии: как прошли каникулы в пещере "Таврида"
18:15Полеты в Крым по-прежнему ограничены
17:57Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте
17:33На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части
17:19Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело
16:58Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
16:47По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков
16:29Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК
16:07Никита Михалков рассказал о своем состоянии
Лента новостейМолния