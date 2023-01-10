https://crimea.ria.ru/20230110/glavnye-novosti-kryma-10-yanvarya-1126331700.html

Главные новости Крыма: 10 января

Главные новости Крыма: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Главные новости Крыма: 10 января

Работа систем противовоздушной обороны в Севастополе и Симферополе. Завершение надвижки первого пролета левой части Крымского моста. Новый этап в строительстве... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T21:15

2023-01-10T21:15

2023-01-10T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Работа систем противовоздушной обороны в Севастополе и Симферополе. Завершение надвижки первого пролета левой части Крымского моста. Новый этап в строительстве газопровода к поселку Кореиз. Открытие временного моста через Северо-Крымский канал. Новое поручение Бастрыкина по ЮБК.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Временный мостВ Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. До этого из-за аварийного состояния моста через канал в районе села Победное движение транспорта по нему было закрыто. Это создало большие затруднения жителям и гостям Крыма.Работа ПВО: что происходит в Симферополе и СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь успокоил горожан, объяснив "громкие звуки" в городе учебной тренировкой системы противовоздушной обороны. Тем временем, замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, оказались инверсионным следом от самолетов. По данным информированного источника РИА Новости Крым, о работе систем ПВО во вторник в районе крымской столицы никакой информации нет.Газификация ЮБКГлавгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода "Веселое" – Кореиз. Благодаря газопроводу будет газифицирован поселок Голубой Залив городского округа Ялта. Протяженность трубы составит чуть более 14 км. Газификация поселка запланирована в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Восстановление Крымского мостаСтроители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.Многоэтажку в Ялте проверит Следком Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ведомства в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте. Внимание на "незаконные действия собственницы земельного участка в историческом ареале Ливадия в городе Ялта" обратила жительница Крыма, оставившая комментарий в аккаунте ведомства. Отмечается, что обращения в органы местного самоуправления по этой ситуации не дали результата.

https://crimea.ria.ru/20230110/skolko-musulman-kryma-otpravyatsya-v-khadzh-v-etom-godu--1126326283.html

https://crimea.ria.ru/20230110/geroy-iz-kryma-voennosluzhaschiy-ilya-zozulskiy-nagrazhden-medalyu-zhukova-1126323635.html

https://crimea.ria.ru/20230110/aksenov-uvolil-glavu-zhilinspektsii-kryma-1126319758.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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