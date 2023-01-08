https://crimea.ria.ru/20230108/glavnye-novosti-kryma-8-yanvarya-1126302311.html

Главные новости Крыма: 8 января

Главные новости Крыма: 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Главные новости Крыма: 8 января

Минтранс России сообщил о временном ограничении движения машин на Крымском мосту. Следком Крыма начал проверку информации об исчезновении лекарств в аптеках. В... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T19:52

2023-01-08T19:52

2023-01-08T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Минтранс России сообщил о временном ограничении движения машин на Крымском мосту. Следком Крыма начал проверку информации об исчезновении лекарств в аптеках. В горах Крыма выставили посты МЧС для безопасности отдыхающих. Симферополь борется с гололедом тоннами реагентов. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ограничение движения по Крымскому мостуС ночи 10 января движение транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничат на 12 часов. Об этом сообщает Минтранс России.Исчезновение лекарств в аптеках КрымаГлавное управление Следкома России по Крыму и Севастополю начало проверку после сообщения об отсутствии лекарств в государственных аптеках республики. Обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину накануне появилось в социальных сетях. В региональном минздраве сообщили об имеющемся дефиците препаратов импортного производства и добавили, что в сети аптек имеются отечественные аналоги. Снег в горах КрымаНа заснеженном Ангарском перевале и плато Ай-Петри в Крыму в воскресенье выставлены посты МЧС со спецтехникой. На "вооружении" спасателей – снегоходы и автомобили повышенной проходимости. Все это необходимо для обеспечения безопасности отдыхающих.По информации специалистов, высота снежного покрова днем достигала 10 см.Симферополь борется с гололедом тоннами реагентов В Симферополе в ночь на 8 января на расчистку дорог от гололеда потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщили в администрации крымской столицы."Ночью 12 экипажей дежурили в городе. Проведена противогололедная обработка нескольких участков", – говорилось в сообщении.В администрации также рассказали, сколько реагентов закуплено и хватит ли их на сезон.

крым

крымский мост

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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