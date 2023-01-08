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Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
С ночи 10 января полностью ограничат движение транспорта на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T10:05
2023-01-08T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. С ночи 10 января полностью ограничат движение транспорта на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает Минтранс России.Отмечается, что ограничения вводятся из-за ремонтно-восстановительных работ.Ранее в Росавтодоре сообщали, что в январе строители приступят к восстановлению поврежденных пролетов левой стороны автомобильной части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Для этого дважды введут временные ограничения движения, предупреждали в ведомстве. Кроме того, в феврале будут заменены еще два пролета.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаРемонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролетыКак будет работать Крымский мост в новогодние праздники
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крымский мост, крым, керчь, минтранс россии, транспорт, общество, новости крыма
Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января

Автодорожную часть Крымского моста 10 января закроют для транспорта на 12 часов

10:05 08.01.2023 (обновлено: 10:23 08.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтодорожную часть Крымского моста 10 января закроют для транспорта на 12 часов
Автодорожную часть Крымского моста 10 января закроют для транспорта на 12 часов - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. С ночи 10 января полностью ограничат движение транспорта на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает Минтранс России.
Отмечается, что ограничения вводятся из-за ремонтно-восстановительных работ.

"10 января в 3:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 4:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сказано в сообщении.

Ранее в Росавтодоре сообщали, что в январе строители приступят к восстановлению поврежденных пролетов левой стороны автомобильной части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Для этого дважды введут временные ограничения движения, предупреждали в ведомстве. Кроме того, в феврале будут заменены еще два пролета.
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