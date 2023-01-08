https://crimea.ria.ru/20230108/krymskiy-most-zakroyut-dlya-mashin-10-yanvarya-1126294416.html

Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января

Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января

С ночи 10 января полностью ограничат движение транспорта на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T10:05

2023-01-08T10:05

2023-01-08T10:23

крымский мост

крым

керчь

минтранс россии

транспорт

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125016078_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d01a9994372cb4a9fd24c5f71c106571.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. С ночи 10 января полностью ограничат движение транспорта на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает Минтранс России.Отмечается, что ограничения вводятся из-за ремонтно-восстановительных работ.Ранее в Росавтодоре сообщали, что в январе строители приступят к восстановлению поврежденных пролетов левой стороны автомобильной части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Для этого дважды введут временные ограничения движения, предупреждали в ведомстве. Кроме того, в феврале будут заменены еще два пролета.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаРемонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролетыКак будет работать Крымский мост в новогодние праздники

крымский мост

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, минтранс россии, транспорт, общество, новости крыма