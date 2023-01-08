https://crimea.ria.ru/20230108/krymskiy-most-zakroyut-dlya-mashin-10-yanvarya-1126294416.html
Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
С ночи 10 января полностью ограничат движение транспорта на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T10:05
2023-01-08T10:05
2023-01-08T10:23
крымский мост
крым
керчь
минтранс россии
транспорт
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125016078_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d01a9994372cb4a9fd24c5f71c106571.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. С ночи 10 января полностью ограничат движение транспорта на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает Минтранс России.Отмечается, что ограничения вводятся из-за ремонтно-восстановительных работ.Ранее в Росавтодоре сообщали, что в январе строители приступят к восстановлению поврежденных пролетов левой стороны автомобильной части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Для этого дважды введут временные ограничения движения, предупреждали в ведомстве. Кроме того, в феврале будут заменены еще два пролета.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаРемонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролетыКак будет работать Крымский мост в новогодние праздники
крымский мост
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125016078_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5f2f918a34fadb14653bcb93c7608c00.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, минтранс россии, транспорт, общество, новости крыма
Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
Автодорожную часть Крымского моста 10 января закроют для транспорта на 12 часов
10:05 08.01.2023 (обновлено: 10:23 08.01.2023)