https://crimea.ria.ru/20230104/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-yanvarya-1126252854.html

Главные события и заявления дня: 4 января

Главные события и заявления дня: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Главные события и заявления дня: 4 января

Число погибших в Макеевке из-за ударов ВСУ по возросло, в Севастополе снова сбили беспилотные летательные аппараты, Украина обстреляла прифронтовые запорожские... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T20:05

2023-01-04T20:05

2023-01-04T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в Макеевке из-за ударов ВСУ по возросло, в Севастополе снова сбили беспилотные летательные аппараты, Украина обстреляла прифронтовые запорожские города, президент Владимир Путин назвал "Цирконы" перспективным оружием, а синоптики спрогнозировали существенное ухудшение погоды в Крыму.О главном за сутки – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Макеевке: заявление МинобороныЧисло российских военных, погибших при ударе ВСУ по пункту дислокации в Макеевке, выросло до 89 человек, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Сергей Севрюков. Среди погибших нашли тело заместителя командира полка подполковника Бачурина. Украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.Ранее сообщалось о 63 погибших.Атака дронов в СевастополеУтром в воскресенье системы ПВО в Севастополе сбили два беспилотника в районе аэродрома Бельбек. О случившимся сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее украинские БПЛА появлялись в Севастополе 2 января. Жертвы и пострадавшие: ВСУ обстреляли Васильевку и ПологиВСУ обстреляли прифронтовые города Запорожской области – Васильевку и Пологи. В результате, по последним данным, погибли пять человек, 15 получили ранения. Днем глава Васильевского района Наталья Романиченко обратилась к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях.Фрегат с "Цирконами" отправился в дальний походПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон". По словам главы государства, такое мощное и не имеющее аналогов вооружение позволит "надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны". Путин назвал "Цирконы" "перспективным оружием".В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальний поход по Средиземному Морю, а также Атлантическому и Индийскому океанам. Фрегат будет отрабатывать применение "Цирконов".Ветер, туман и снег – неприятности для крымчанСиноптики предрекают Крыму непростые два следующих дня: с сильными порывистыми ветрами, похолоданием и дождями со снегом. Также утром и ночью ожидаются сильные туманы. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах."В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем 5 января, в течение суток 6 января в Крыму ожидаются дожди, 6 января местами сильные, в горах со снегом. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный и усилится до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении регионального МЧС.

https://crimea.ria.ru/20230104/de-goll-nazval-glavnogo-poluchatelya-vygody-v-konflikte-ukrainy-i-rossii-1126247437.html

https://crimea.ria.ru/20230104/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shest-ukrainskikh-drg-i-dva-shturmovykh-otryada-1126249327.html

https://crimea.ria.ru/20230104/grozyat-li-krymu-pogodnye-anomalii-v-2023-godu-1126128474.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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