Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230104/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-yanvarya-1126252854.html
Главные события и заявления дня: 4 января
Главные события и заявления дня: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Главные события и заявления дня: 4 января
Число погибших в Макеевке из-за ударов ВСУ по возросло, в Севастополе снова сбили беспилотные летательные аппараты, Украина обстреляла прифронтовые запорожские... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T20:05
2023-01-04T19:27
новости крыма
крым
россия
армия и флот
сво
владимир путин (политик)
макеевка
беспилотник
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/04/1126253314_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_b025af143cc6d4d1f26425f4aa41efaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в Макеевке из-за ударов ВСУ по возросло, в Севастополе снова сбили беспилотные летательные аппараты, Украина обстреляла прифронтовые запорожские города, президент Владимир Путин назвал "Цирконы" перспективным оружием, а синоптики спрогнозировали существенное ухудшение погоды в Крыму.О главном за сутки – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Макеевке: заявление МинобороныЧисло российских военных, погибших при ударе ВСУ по пункту дислокации в Макеевке, выросло до 89 человек, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Сергей Севрюков. Среди погибших нашли тело заместителя командира полка подполковника Бачурина. Украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.Ранее сообщалось о 63 погибших.Атака дронов в СевастополеУтром в воскресенье системы ПВО в Севастополе сбили два беспилотника в районе аэродрома Бельбек. О случившимся сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее украинские БПЛА появлялись в Севастополе 2 января. Жертвы и пострадавшие: ВСУ обстреляли Васильевку и ПологиВСУ обстреляли прифронтовые города Запорожской области – Васильевку и Пологи. В результате, по последним данным, погибли пять человек, 15 получили ранения. Днем глава Васильевского района Наталья Романиченко обратилась к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях.Фрегат с "Цирконами" отправился в дальний походПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон". По словам главы государства, такое мощное и не имеющее аналогов вооружение позволит "надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны". Путин назвал "Цирконы" "перспективным оружием".В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальний поход по Средиземному Морю, а также Атлантическому и Индийскому океанам. Фрегат будет отрабатывать применение "Цирконов".Ветер, туман и снег – неприятности для крымчанСиноптики предрекают Крыму непростые два следующих дня: с сильными порывистыми ветрами, похолоданием и дождями со снегом. Также утром и ночью ожидаются сильные туманы. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах."В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем 5 января, в течение суток 6 января в Крыму ожидаются дожди, 6 января местами сильные, в горах со снегом. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный и усилится до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении регионального МЧС.
https://crimea.ria.ru/20230104/de-goll-nazval-glavnogo-poluchatelya-vygody-v-konflikte-ukrainy-i-rossii-1126247437.html
https://crimea.ria.ru/20230104/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shest-ukrainskikh-drg-i-dva-shturmovykh-otryada-1126249327.html
https://crimea.ria.ru/20230104/grozyat-li-krymu-pogodnye-anomalii-v-2023-godu-1126128474.html
крым
россия
макеевка
севастополь
васильевка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/04/1126253314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb3fc831acab6e79a16a0876a741e701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, россия, армия и флот, сво, владимир путин (политик), макеевка, беспилотник, севастополь, михаил развожаев, гиперзвуковая ракета "циркон", васильевка, крымская погода, штормовое предупреждение, главное за день
Главные события и заявления дня: 4 января

Главные события и заявления среды, 4 января

20:05 04.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкПроводы фрегата "Адмирал Горшков" в Североморске
Проводы фрегата Адмирал Горшков в Североморске - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в Макеевке из-за ударов ВСУ по возросло, в Севастополе снова сбили беспилотные летательные аппараты, Украина обстреляла прифронтовые запорожские города, президент Владимир Путин назвал "Цирконы" перспективным оружием, а синоптики спрогнозировали существенное ухудшение погоды в Крыму.
О главном за сутки – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Макеевке: заявление Минобороны

Число российских военных, погибших при ударе ВСУ по пункту дислокации в Макеевке, выросло до 89 человек, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Сергей Севрюков. Среди погибших нашли тело заместителя командира полка подполковника Бачурина.
Украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.
Ранее сообщалось о 63 погибших.

Атака дронов в Севастополе

Утром в воскресенье системы ПВО в Севастополе сбили два беспилотника в районе аэродрома Бельбек. О случившимся сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее украинские БПЛА появлялись в Севастополе 2 января.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
10:28
Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России

Жертвы и пострадавшие: ВСУ обстреляли Васильевку и Пологи

ВСУ обстреляли прифронтовые города Запорожской области – Васильевку и Пологи. В результате, по последним данным, погибли пять человек, 15 получили ранения. Днем глава Васильевского района Наталья Романиченко обратилась к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях.

Фрегат с "Цирконами" отправился в дальний поход

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон". По словам главы государства, такое мощное и не имеющее аналогов вооружение позволит "надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны". Путин назвал "Цирконы" "перспективным оружием".
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальний поход по Средиземному Морю, а также Атлантическому и Индийскому океанам. Фрегат будет отрабатывать применение "Цирконов".
Боец на передовой линии СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
13:28
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда

Ветер, туман и снег – неприятности для крымчан

Синоптики предрекают Крыму непростые два следующих дня: с сильными порывистыми ветрами, похолоданием и дождями со снегом. Также утром и ночью ожидаются сильные туманы. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем 5 января, в течение суток 6 января в Крыму ожидаются дожди, 6 января местами сильные, в горах со снегом. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный и усилится до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении регионального МЧС.
Эвакуация жителей в Симферопольском районе силами МЧС РК из-за подтопления
08:05Радио "Спутник в Крыму"
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
 
Новости КрымаКрымРоссияАрмия и флотСВОВладимир Путин (политик)МакеевкаБеспилотникСевастопольМихаил РазвожаевГиперзвуковая ракета "Циркон"ВасильевкаКрымская погодаШтормовое предупреждениеГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Главные события и заявления дня: 4 января
19:44Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой
19:16Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших
19:12Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
18:35Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах
17:59В Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздников
17:23Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия готовят к большому ремонту
16:42Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году
16:19Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок
15:54ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы
15:10Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову
14:25Путин: система "Циркон" способна надежно защитить Россию от внешних угроз
13:43Погодные "столкновения": в Крыму ночью и утром ожидают сильные туманы
13:28Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда
12:37Аксенов: в Крыму предприниматели активно выходят из тени
12:28Без прав на "встречке": смертельное ДТП в Севастополе
11:42Сильные дожди с ветром обрушатся на Крым
11:06Как работает Керченская переправа 4 января
10:28Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
10:06Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января
Лента новостейМолния