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Насколько инфляция "съела" доходы крымчан - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Насколько инфляция "съела" доходы крымчан
Насколько инфляция "съела" доходы крымчан - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Насколько инфляция "съела" доходы крымчан
Реальная зарплата крымчан за первые девять месяцев уходящего года снизилась на 7,1%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Крымстата... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T16:19
2022-12-27T16:09
крым
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общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Реальная зарплата крымчан за первые девять месяцев уходящего года снизилась на 7,1%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.По ее словам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в указанный период выросла на 6,8%. При этом покупательская способность снизилась в результате инфляции.За первые три квартала крымчане получили 477,5 млрд рублей доходов, в том числе социальных выплат и зарплат, что на 9,9% выше аналогичного периода прошлого года, добавила спикер. Таким образом, размер среднедушевого денежного дохода в регионе вырос на 10,2% и составил 27 979 рублей. Однако реальный денежный доход снизился на 4,4% в сравнении с аналогичными показателями 2021 года.Снижение реальных доходов населения отразилось и на покупательской способности. Так, с января по октябрь торговые предприятия реализовали продукции на 307,2 млрд рублей, что на 3,4% меньше результатов прошлого года в аналогичном периоде. При этом в I квартале покупательская активность населения показывала рост по отношению к показателям пост-пандемийного 2021 года – 113,5%, 109,2% и 104,3% соответственно. В апреле падение оборота составило 4,7%, с июля по октябрь снижение составило от 9,9 до 11,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ключевой задачей властей выход на реальный рост доходов и сокращение бедности в стране. По итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%, что свидетельствует о позитивной динамике.Также глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше уровня инфляции. Министр считает, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%.Читайте также:В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 годКогда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкцияДолжникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году
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крым, крымстат, общество, экономика, инфляция, новости крыма
Насколько инфляция "съела" доходы крымчан

Реальные доходы крымчан снизилась на 7,1% за первые три квартала 2022 года – Крымстат

16:19 27.12.2022
 
© Фото: pixabay.comКошелек
Кошелек
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Реальная зарплата крымчан за первые девять месяцев уходящего года снизилась на 7,1%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.
По ее словам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в указанный период выросла на 6,8%. При этом покупательская способность снизилась в результате инфляции.
"Размер средней номинальной начисленной заработной платы в январе-сентябре вырос на 6,8% и составил 39 855 рублей. При этом реальная зарплата снизилась на 7,1% из-за инфляционных процессов", – сообщила Петруненко.
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За первые три квартала крымчане получили 477,5 млрд рублей доходов, в том числе социальных выплат и зарплат, что на 9,9% выше аналогичного периода прошлого года, добавила спикер. Таким образом, размер среднедушевого денежного дохода в регионе вырос на 10,2% и составил 27 979 рублей. Однако реальный денежный доход снизился на 4,4% в сравнении с аналогичными показателями 2021 года.
Снижение реальных доходов населения отразилось и на покупательской способности. Так, с января по октябрь торговые предприятия реализовали продукции на 307,2 млрд рублей, что на 3,4% меньше результатов прошлого года в аналогичном периоде. При этом в I квартале покупательская активность населения показывала рост по отношению к показателям пост-пандемийного 2021 года – 113,5%, 109,2% и 104,3% соответственно. В апреле падение оборота составило 4,7%, с июля по октябрь снижение составило от 9,9 до 11,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
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Также глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше уровня инфляции. Министр считает, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%.
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