https://crimea.ria.ru/20221227/naskolko-inflyatsiya-sela-dokhody-krymchan-1126155378.html

Насколько инфляция "съела" доходы крымчан

Насколько инфляция "съела" доходы крымчан - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Насколько инфляция "съела" доходы крымчан

Реальная зарплата крымчан за первые девять месяцев уходящего года снизилась на 7,1%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Крымстата... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T16:19

2022-12-27T16:19

2022-12-27T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Реальная зарплата крымчан за первые девять месяцев уходящего года снизилась на 7,1%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.По ее словам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в указанный период выросла на 6,8%. При этом покупательская способность снизилась в результате инфляции.За первые три квартала крымчане получили 477,5 млрд рублей доходов, в том числе социальных выплат и зарплат, что на 9,9% выше аналогичного периода прошлого года, добавила спикер. Таким образом, размер среднедушевого денежного дохода в регионе вырос на 10,2% и составил 27 979 рублей. Однако реальный денежный доход снизился на 4,4% в сравнении с аналогичными показателями 2021 года.Снижение реальных доходов населения отразилось и на покупательской способности. Так, с января по октябрь торговые предприятия реализовали продукции на 307,2 млрд рублей, что на 3,4% меньше результатов прошлого года в аналогичном периоде. При этом в I квартале покупательская активность населения показывала рост по отношению к показателям пост-пандемийного 2021 года – 113,5%, 109,2% и 104,3% соответственно. В апреле падение оборота составило 4,7%, с июля по октябрь снижение составило от 9,9 до 11,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ключевой задачей властей выход на реальный рост доходов и сокращение бедности в стране. По итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%, что свидетельствует о позитивной динамике.Также глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше уровня инфляции. Министр считает, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%.Читайте также:В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 годКогда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкцияДолжникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году

https://crimea.ria.ru/20221227/belousov-sleduyuschiy-god-dlya-ekonomiki-budet-gorazdo-legche-nyneshnego-1126154470.html

https://crimea.ria.ru/20221221/v-krymu-dorozhayut-ovoschi-i-frukty-zato-desheveet-grechka--tsentrobank-1126063314.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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