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Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году

Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году

С 1 января 2023 года в России обновляется новая величина прожиточного минимума. Эта сумма будет защищена от взысканий по исполнительным документам. РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T21:06

2022-12-14T21:06

2022-12-14T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в России обновляется новая величина прожиточного минимума. Эта сумма будет защищена от взысканий по исполнительным документам.Если доход не более прожиточного минимума, то с него невозможны удержания.Примечательно, что указанная льгота не предоставляется автоматически. Для этого нужно написать заявление – обратиться в службу судебных приставов и указать банк и счет.Взыскание долгов ниже прожиточного минимума допускается только по отдельным видам требований. Это выплаты алиментов, возмещение вреда здоровью.С нового года прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, для трудоспособных граждан — 15 669 рублей, для детей — 13 944 рубля, а для пенсионеров — 12 363 рубля.Прожиточный минимум устанавливается на федеральном уровне. При этом каждый субъект может установить свой показатель, но большинство регионов ориентируются на федеральный.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 годуПрожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублейВ Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафовВ Севастополе женщину лишат жилплощади за неуплату алиментов ребенку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, новости, соцзащита, закон и право