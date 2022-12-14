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Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году
Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году
С 1 января 2023 года в России обновляется новая величина прожиточного минимума. Эта сумма будет защищена от взысканий по исполнительным документам. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T21:06
2022-12-14T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в России обновляется новая величина прожиточного минимума. Эта сумма будет защищена от взысканий по исполнительным документам.Если доход не более прожиточного минимума, то с него невозможны удержания.Примечательно, что указанная льгота не предоставляется автоматически. Для этого нужно написать заявление – обратиться в службу судебных приставов и указать банк и счет.Взыскание долгов ниже прожиточного минимума допускается только по отдельным видам требований. Это выплаты алиментов, возмещение вреда здоровью.С нового года прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, для трудоспособных граждан — 15 669 рублей, для детей — 13 944 рубля, а для пенсионеров — 12 363 рубля.Прожиточный минимум устанавливается на федеральном уровне. При этом каждый субъект может установить свой показатель, но большинство регионов ориентируются на федеральный.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 годуПрожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублейВ Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафовВ Севастополе женщину лишат жилплощади за неуплату алиментов ребенку
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, экономика, новости, соцзащита, закон и право
Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году

Должникам оставят на жизнь прожиточный минимум в 2023 году

21:06 14.12.2022
 
© Фото: pixabay.comПустой кошелек
Пустой кошелек
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в России обновляется новая величина прожиточного минимума. Эта сумма будет защищена от взысканий по исполнительным документам.
"То есть должнику обязаны после всех взысканий по долгам оставлять на счетах сумму не меньше федерального или регионального прожиточного минимума на него самого и лиц, находящихся на его иждивении", – цитирует "Прайм" доцента департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатиму Дзгоеву.
Если доход не более прожиточного минимума, то с него невозможны удержания.
Примечательно, что указанная льгота не предоставляется автоматически. Для этого нужно написать заявление – обратиться в службу судебных приставов и указать банк и счет.
Взыскание долгов ниже прожиточного минимума допускается только по отдельным видам требований. Это выплаты алиментов, возмещение вреда здоровью.
С нового года прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, для трудоспособных граждан — 15 669 рублей, для детей — 13 944 рубля, а для пенсионеров — 12 363 рубля.
Прожиточный минимум устанавливается на федеральном уровне. При этом каждый субъект может установить свой показатель, но большинство регионов ориентируются на федеральный.
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