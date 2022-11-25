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В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов
В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов
В Крыму судебные приставы взыскали за "вольный" стиль вождения с жителя Армянска 281 тысячу рублей штрафов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму судебные приставы взыскали за "вольный" стиль вождения с жителя Армянска 281 тысячу рублей штрафов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по Республике Крым.Отмечается, что крымчанин пренебрегал правилами дорожного движения и регулярно получал штрафы от ГИБДД. За два месяца его задолженность перед государством составила 281 тысячу рублей, оплачивать их мужчина не спешил.Тогда сотрудники отделения судебных приставов открыли в отношении него исполнительные производства, а после ограничили в использовании автомобиля."Предпринятые меры оказали необходимый эффект, и должник в кратчайшие сроки в полном объеме погасил накопившиеся задолженности, произведя оплату на банковские реквизиты отделения. В результате исполнительные производства окончены фактическим исполнением", – заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220924/v-sevastopole-arestovali-mashiny-zlostnykh-narushiteley-pdd-1124608504.html
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крым, общество
В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов

ФССП: с жителя Армянска взыскали 281 тысячу рублей штрафа за регулярное нарушение ПДД

10:31 25.11.2022
 
© jwvein-5584447/pixabayВодитель
Водитель
© jwvein-5584447/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму судебные приставы взыскали за "вольный" стиль вождения с жителя Армянска 281 тысячу рублей штрафов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по Республике Крым.
Отмечается, что крымчанин пренебрегал правилами дорожного движения и регулярно получал штрафы от ГИБДД. За два месяца его задолженность перед государством составила 281 тысячу рублей, оплачивать их мужчина не спешил.
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Тогда сотрудники отделения судебных приставов открыли в отношении него исполнительные производства, а после ограничили в использовании автомобиля.
"Предпринятые меры оказали необходимый эффект, и должник в кратчайшие сроки в полном объеме погасил накопившиеся задолженности, произведя оплату на банковские реквизиты отделения. В результате исполнительные производства окончены фактическим исполнением", – заключили в ведомстве.
 
КрымОбщество
 
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