https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-voditel-za-dva-mesyatsa-nasobiral-pochti-300-tys-rub-shtrafov-1125537455.html

В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов

В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов

В Крыму судебные приставы взыскали за "вольный" стиль вождения с жителя Армянска 281 тысячу рублей штрафов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T10:31

2022-11-25T10:31

2022-11-25T10:28

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму судебные приставы взыскали за "вольный" стиль вождения с жителя Армянска 281 тысячу рублей штрафов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по Республике Крым.Отмечается, что крымчанин пренебрегал правилами дорожного движения и регулярно получал штрафы от ГИБДД. За два месяца его задолженность перед государством составила 281 тысячу рублей, оплачивать их мужчина не спешил.Тогда сотрудники отделения судебных приставов открыли в отношении него исполнительные производства, а после ограничили в использовании автомобиля."Предпринятые меры оказали необходимый эффект, и должник в кратчайшие сроки в полном объеме погасил накопившиеся задолженности, произведя оплату на банковские реквизиты отделения. В результате исполнительные производства окончены фактическим исполнением", – заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220924/v-sevastopole-arestovali-mashiny-zlostnykh-narushiteley-pdd-1124608504.html

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