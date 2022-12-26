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Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция
Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция
С финансовой точки зрения выгоднее всего уходить в отпуск в те месяца года, на которые приходится больше всего рабочих дней. Об этом рассказала юрист... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T20:54
2022-12-26T10:48
общество
россия
татьяна нечаева
закон и право
отдых
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. С финансовой точки зрения выгоднее всего уходить в отпуск в те месяца года, на которые приходится больше всего рабочих дней. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, пишет РИА Новости.По ее словам, самым невыгодным в 2023 году получится январский отпуск, поскольку на первый месяц года выпадает всего 17 рабочих дней. Всего на один рабочий день длиннее будет февраль. В апреле и мае выпадает по 20 рабочих дней.Больше всего россияне будут работать в августе - на этот летний месяц выпадает 23 рабочих дня. В этой связи последний летний месяц самый подходящий для того, чтобы уйти в отпуск. Кроме того, удобные месяцы для выгодного отпуска — март и октябрь, на которые приходится по 22 рабочих дня.Ранее эксперты рассказали, когда взять отпуск тем, кто хочет больше отдыха: лучший вариант - отпуск между выходными или праздничными днями, чтобы отдыхать и в положенный отпуск, и в обычные нерабочие для всех дни. Например, можно взять отпуск со 2 по 5 мая — всего на четыре дня. А отдохнуть получится 11 дней подряд: с 29 апреля по 9 мая. Читайте также на РИА Новости Крым:Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталостиКак правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия
https://crimea.ria.ru/20220522/gde-v-rossii-samyy-idealnyy-klimat-dlya-otdykha-1123302101.html
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РИА Новости Крым
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96
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общество, россия, татьяна нечаева, закон и право, отдых, экономика
Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция

Юрист Нечаева советует идти в отпуск в самые длинные месяцы года

20:54 26.12.2022
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛетний отдых на горном курорте Красная Поляна
Летний отдых на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. С финансовой точки зрения выгоднее всего уходить в отпуск в те месяца года, на которые приходится больше всего рабочих дней. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, пишет РИА Новости.
По ее словам, самым невыгодным в 2023 году получится январский отпуск, поскольку на первый месяц года выпадает всего 17 рабочих дней. Всего на один рабочий день длиннее будет февраль. В апреле и мае выпадает по 20 рабочих дней.
Больше всего россияне будут работать в августе - на этот летний месяц выпадает 23 рабочих дня. В этой связи последний летний месяц самый подходящий для того, чтобы уйти в отпуск. Кроме того, удобные месяцы для выгодного отпуска — март и октябрь, на которые приходится по 22 рабочих дня.
Ранее эксперты рассказали, когда взять отпуск тем, кто хочет больше отдыха: лучший вариант - отпуск между выходными или праздничными днями, чтобы отдыхать и в положенный отпуск, и в обычные нерабочие для всех дни. Например, можно взять отпуск со 2 по 5 мая — всего на четыре дня. А отдохнуть получится 11 дней подряд: с 29 апреля по 9 мая.
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