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Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция

Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция

С финансовой точки зрения выгоднее всего уходить в отпуск в те месяца года, на которые приходится больше всего рабочих дней. Об этом рассказала юрист... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T20:54

2022-12-26T20:54

2022-12-26T10:48

общество

россия

татьяна нечаева

закон и право

отдых

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. С финансовой точки зрения выгоднее всего уходить в отпуск в те месяца года, на которые приходится больше всего рабочих дней. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, пишет РИА Новости.По ее словам, самым невыгодным в 2023 году получится январский отпуск, поскольку на первый месяц года выпадает всего 17 рабочих дней. Всего на один рабочий день длиннее будет февраль. В апреле и мае выпадает по 20 рабочих дней.Больше всего россияне будут работать в августе - на этот летний месяц выпадает 23 рабочих дня. В этой связи последний летний месяц самый подходящий для того, чтобы уйти в отпуск. Кроме того, удобные месяцы для выгодного отпуска — март и октябрь, на которые приходится по 22 рабочих дня.Ранее эксперты рассказали, когда взять отпуск тем, кто хочет больше отдыха: лучший вариант - отпуск между выходными или праздничными днями, чтобы отдыхать и в положенный отпуск, и в обычные нерабочие для всех дни. Например, можно взять отпуск со 2 по 5 мая — всего на четыре дня. А отдохнуть получится 11 дней подряд: с 29 апреля по 9 мая. Читайте также на РИА Новости Крым:Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталостиКак правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия

https://crimea.ria.ru/20220522/gde-v-rossii-samyy-idealnyy-klimat-dlya-otdykha-1123302101.html

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общество, россия, татьяна нечаева, закон и право, отдых, экономика