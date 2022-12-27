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В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 год
В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 год - РИА Новости Крым, 27.12.2022
В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 год
Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума для населения на 2023 год. Соответствующее постановление принято на заседании правительства. РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T10:50
2022-12-27T10:50
2022-12-27T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума для населения на 2023 год. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.В июне региональный прожиточный минимум в Севастополе был доведен до общероссийского повышением на 10%. Прожиточный минимум на 2023 год в России увеличится до 14 375 рублей на душу населения.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублейВыплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новомуКогда соцработник может отказать в помощи - новый закон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, экономика, новости крыма, правительство севастополя
В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 год
В Севастополе прожиточный минимум в 2023 году составит 14,5 тысяч рублей