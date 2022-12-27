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В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 год

В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 год - РИА Новости Крым, 27.12.2022

В Севастополе определили прожиточный минимум на 2023 год

Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума для населения на 2023 год. Соответствующее постановление принято на заседании правительства. РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T10:50

2022-12-27T10:50

2022-12-27T10:50

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума для населения на 2023 год. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.В июне региональный прожиточный минимум в Севастополе был доведен до общероссийского повышением на 10%. Прожиточный минимум на 2023 год в России увеличится до 14 375 рублей на душу населения.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублейВыплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новомуКогда соцработник может отказать в помощи - новый закон

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, экономика, новости крыма, правительство севастополя