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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Крымский мост открыли для проезда
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T17:05
2022-12-19T17:05
2022-12-19T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Транспортный переход был закрыт для проезда в понедельник днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось раньше.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского мостаТрассу М-4 Дон продлят до КерчиПутин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, минтранс россии
Крымский мост открыли для проезда
Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ
17:05 19.12.2022 (обновлено: 17:07 19.12.2022)