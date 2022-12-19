https://crimea.ria.ru/20221219/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1125997551.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Крымский мост открыли для проезда

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T17:05

2022-12-19T17:05

2022-12-19T17:07

крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Транспортный переход был закрыт для проезда в понедельник днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось раньше.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского мостаТрассу М-4 Дон продлят до КерчиПутин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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