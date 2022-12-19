Движение автомобилей на Крымском мосту остановлено
Минтранс РФ: движение авто по Крымскому мосту остановлено из-за технологических работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено в понедельник с 12:00 в связи с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"19 декабря 2022 года с 12:00 до 18:00 движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Минтранс просит водителей не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно в этот период.
Грузовикам рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.
После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.
Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.
Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.
После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.