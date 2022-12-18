Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 18 декабря - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221218/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-18-dekabrya-1125973482.html
Главные события и заявления дня: 18 декабря
Главные события и заявления дня: 18 декабря - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Главные события и заявления дня: 18 декабря
Шойгу побывал на передовой. Российские войска освободили Яковлевку в ДНР. В Белгороде прогремели взрывы, погибли и ранены люди. Умер бывший начальник Генштаба... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T21:25
2022-12-18T21:25
новости
главное за день
сво
белгородская область
сергей шойгу
армия и флот
утраты
москва
погода
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125973370_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bee561490d195a5dfea1538ece13b801.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Шойгу побывал на передовой. Российские войска освободили Яковлевку в ДНР. В Белгороде прогремели взрывы, погибли и ранены люди. Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев. На Москву обрушился рекордный снегопад. Сборная Аргентины завоевала кубок Чемпионата мира по футболу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шойгу на передовойМинистр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой. В частности, Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО. Он также заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск. При этом особое внимание министр обороны уделил организации обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений. Успехи ВС РФ в зоне спецоперацииРоссийские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.В Подгородном, Клещиевке, Курдюмовке противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции, но это не удалось. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск. Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными. Взрывы в БелгородеВ воскресенье над Белгородом сработала система ПВО, жители сообщили о нескольких взрывах. Глава области Гладков сообщил о пострадавших и одном погибшем среди гражданского населения. В результате очередного украинского обстрела ранены восемь человек. Поврежден корпус местной птицефабрики и несколько машин спецтехники.Уход генерала18 декабря на 84 году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Михаил Моисеев. Моисеев возглавлял Генштаб Вооруженных сил СССР и был первым заместителем министра обороны СССР с 1988 по 1991 год, а августе 1991 исполнял обязанности министра обороны. Рекордный снегопад в МосквеВ Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков. По информации столичного департамента транспорта, из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы. А в аэропортах столицы из-за сильного снегопада задержали десятки авиарейсов. Драматический финалСборная Аргентины обыграла команду Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре. Это третья для бело-голубых победа на чемпионатах мира. До этого аргентинцы выигрывали ЧМ в 1978 и 1986 годах.Французы являются двукратными чемпионами мира. Они побеждали на домашнем мундиале 1998 года и первенстве в России 2018 года.
https://crimea.ria.ru/20221218/preventivnye-mery-zachem-v-krymu-stroyat-oboronitelnye-sooruzheniya-1125973688.html
https://crimea.ria.ru/20221218/kogda-v-melitopole-postroyat-obezd-vzorvannogo-mosta--1125965356.html
https://crimea.ria.ru/20221218/glavnye-novosti-kryma-18-dekabrya-1125973049.html
белгородская область
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125973370_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_30edc9bac0646853d880af9db907b1df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, главное за день, сво, белгородская область, сергей шойгу, армия и флот, утраты, москва, погода, всу (вооруженные силы украины)
Главные события и заявления дня: 18 декабря

Главные события и заявления воскресенья, 18 декабря

21:25 18.12.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОдин человек погиб и восемь пострадали в результате обстрела Белгорода и района
Один человек погиб и восемь пострадали в результате обстрела Белгорода и района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Шойгу побывал на передовой. Российские войска освободили Яковлевку в ДНР. В Белгороде прогремели взрывы, погибли и ранены люди. Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев. На Москву обрушился рекордный снегопад. Сборная Аргентины завоевала кубок Чемпионата мира по футболу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Шойгу на передовой

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой. В частности, Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО. Он также заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск. При этом особое внимание министр обороны уделил организации обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений.
Бойцы батальона Крым на передовой - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
19:04
Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения

Успехи ВС РФ в зоне спецоперации

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.
В Подгородном, Клещиевке, Курдюмовке противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции, но это не удалось. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.
Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными.
Мост, соединяющий Мелитополь и село Константиновку поврежден взрывом 12 декабря
12:36
Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста

Взрывы в Белгороде

В воскресенье над Белгородом сработала система ПВО, жители сообщили о нескольких взрывах. Глава области Гладков сообщил о пострадавших и одном погибшем среди гражданского населения. В результате очередного украинского обстрела ранены восемь человек. Поврежден корпус местной птицефабрики и несколько машин спецтехники.

Уход генерала

18 декабря на 84 году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Михаил Моисеев. Моисеев возглавлял Генштаб Вооруженных сил СССР и был первым заместителем министра обороны СССР с 1988 по 1991 год, а августе 1991 исполнял обязанности министра обороны.

Рекордный снегопад в Москве

В Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков. По информации столичного департамента транспорта, из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы. А в аэропортах столицы из-за сильного снегопада задержали десятки авиарейсов.

Драматический финал

Сборная Аргентины обыграла команду Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре. Это третья для бело-голубых победа на чемпионатах мира. До этого аргентинцы выигрывали ЧМ в 1978 и 1986 годах.
Французы являются двукратными чемпионами мира. Они побеждали на домашнем мундиале 1998 года и первенстве в России 2018 года.
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
19:56
Главные новости Крыма: 18 декабря
 
НовостиГлавное за деньСВОБелгородская областьСергей ШойгуАрмия и флотУтратыМоскваПогодаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно
21:25Главные события и заявления дня: 18 декабря
20:59Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022
20:23Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов
19:56Главные новости Крыма: 18 декабря
19:28Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов
19:04Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения
18:37Чем опасно быстрое похудение
18:18Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты
17:44В Крым идут морозы и снег
17:05Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения
16:40Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз
16:01В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела
15:40Праздник Света: как крымские евреи отмечают Хануку
15:22Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
15:07Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев
14:37Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
13:42Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших
13:09Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы
12:36Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста
Лента новостейМолния