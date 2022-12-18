Главные события и заявления дня: 18 декабря
Главные события и заявления воскресенья, 18 декабря
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОдин человек погиб и восемь пострадали в результате обстрела Белгорода и района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Шойгу побывал на передовой. Российские войска освободили Яковлевку в ДНР. В Белгороде прогремели взрывы, погибли и ранены люди. Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев. На Москву обрушился рекордный снегопад. Сборная Аргентины завоевала кубок Чемпионата мира по футболу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Шойгу на передовой
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой. В частности, Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО. Он также заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск. При этом особое внимание министр обороны уделил организации обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений.
Успехи ВС РФ в зоне спецоперации
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.
В Подгородном, Клещиевке, Курдюмовке противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции, но это не удалось. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Сейчас ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских войск.
Потери Киева на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 170 человек убитыми и ранеными.
Взрывы в Белгороде
В воскресенье над Белгородом сработала система ПВО, жители сообщили о нескольких взрывах. Глава области Гладков сообщил о пострадавших и одном погибшем среди гражданского населения. В результате очередного украинского обстрела ранены восемь человек. Поврежден корпус местной птицефабрики и несколько машин спецтехники.
Уход генерала
18 декабря на 84 году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Михаил Моисеев. Моисеев возглавлял Генштаб Вооруженных сил СССР и был первым заместителем министра обороны СССР с 1988 по 1991 год, а августе 1991 исполнял обязанности министра обороны.
Рекордный снегопад в Москве
В Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков. По информации столичного департамента транспорта, из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы. А в аэропортах столицы из-за сильного снегопада задержали десятки авиарейсов.
Драматический финал
Сборная Аргентины обыграла команду Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре. Это третья для бело-голубых победа на чемпионатах мира. До этого аргентинцы выигрывали ЧМ в 1978 и 1986 годах.
Французы являются двукратными чемпионами мира. Они побеждали на домашнем мундиале 1998 года и первенстве в России 2018 года.