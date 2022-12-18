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Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев
Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев
Умер начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев. Ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников РФ. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T15:07
2022-12-18T15:12
утраты
армия и флот
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Умер начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев. Ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников РФ.Моисеев родился 22 января 1939 года. В 1972 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1972 года командовал танковым полком, затем был заместителем командира и командиром 50-й гвардейской мотострелковой дивизии в Белорусском военном округе. С апреля 1978 по июнь 1980 года - командир 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в группе советских войск в Германии.В 1982 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. Был первым заместителем командующего, а год спустя - командующим 15-й общевойсковой армией в Дальневосточном военном округе. С июля 1985 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.Возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил СССР и был первым заместителем министра обороны СССР с 1988 по 1991 год, а августе 1991 исполнял обязанности министра обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 летНа 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов
https://crimea.ria.ru/20221216/v-simferopole-uvekovechili-pamyat-geroya-svo-polkovnika-alekseya-avramchenko-1125932288.html
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утраты, армия и флот, общество
Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев

Бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев скончался на 84 году жизни

15:07 18.12.2022 (обновлено: 15:12 18.12.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Моисеев
Михаил Моисеев - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Умер начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев. Ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников РФ.

"18 декабря 2022 года скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", - говорится в сообщении.

Моисеев родился 22 января 1939 года. В 1972 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1972 года командовал танковым полком, затем был заместителем командира и командиром 50-й гвардейской мотострелковой дивизии в Белорусском военном округе. С апреля 1978 по июнь 1980 года - командир 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в группе советских войск в Германии.
В 1982 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. Был первым заместителем командующего, а год спустя - командующим 15-й общевойсковой армией в Дальневосточном военном округе. С июля 1985 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.
Возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил СССР и был первым заместителем министра обороны СССР с 1988 по 1991 год, а августе 1991 исполнял обязанности министра обороны.
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