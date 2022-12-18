https://crimea.ria.ru/20221218/umer-byvshiy-nachalnik-genshtaba-vs-sssr--moiseev-1125968543.html

Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев

Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев

Умер начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев. Ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников РФ. РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T15:07

2022-12-18T15:07

2022-12-18T15:12

утраты

армия и флот

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Умер начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев. Ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников РФ.Моисеев родился 22 января 1939 года. В 1972 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1972 года командовал танковым полком, затем был заместителем командира и командиром 50-й гвардейской мотострелковой дивизии в Белорусском военном округе. С апреля 1978 по июнь 1980 года - командир 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в группе советских войск в Германии.В 1982 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. Был первым заместителем командующего, а год спустя - командующим 15-й общевойсковой армией в Дальневосточном военном округе. С июля 1985 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.Возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил СССР и был первым заместителем министра обороны СССР с 1988 по 1991 год, а августе 1991 исполнял обязанности министра обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 летНа 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов

https://crimea.ria.ru/20221216/v-simferopole-uvekovechili-pamyat-geroya-svo-polkovnika-alekseya-avramchenko-1125932288.html

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утраты, армия и флот, общество