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Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет
Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет
Знаменитый советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации оуновского* подполья на Западной Украине, скончался на 94-м году жизни. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T16:02
2022-12-11T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Знаменитый советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации оуновского* подполья на Западной Украине, скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергея Иванова.Георгий Санников родился в 1929 году в Екатеринбурге в семье служащего. Семья проживала в Ижевске, Екатеринбурге, Махачкале, Санкт-Петербурге, Волгограде.В 1944-1947 годах обучался в Киевской спецшколе ВВС. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко, после обучения служил в органах государственной безопасности УССР.Санников участвовал в ликвидации остатков подпольных вооруженных банд Организации украинских националистов (ОУН)* на Западной Украине. Также принимал активное участие в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры ОУН* и спецслужбы Запада.После учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 гг.) дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации, работал с ценной агентурой. В 1970-1971 годах участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.С 1977 года в отставке. Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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утраты, общество, россия, культура, украина
Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет

СВР: на 94-м году жизни скончался советский разведчик Георгий Санников

16:02 11.12.2022
 
© Фото: pixabayСвеча
Свеча
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Знаменитый советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации оуновского* подполья на Западной Украине, скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергея Иванова.
"Сегодня не стало прекрасного человека - Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал", – сказал Иванов.
Георгий Санников родился в 1929 году в Екатеринбурге в семье служащего. Семья проживала в Ижевске, Екатеринбурге, Махачкале, Санкт-Петербурге, Волгограде.
В 1944-1947 годах обучался в Киевской спецшколе ВВС. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко, после обучения служил в органах государственной безопасности УССР.
Санников участвовал в ликвидации остатков подпольных вооруженных банд Организации украинских националистов (ОУН)* на Западной Украине. Также принимал активное участие в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры ОУН* и спецслужбы Запада.
После учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 гг.) дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации, работал с ценной агентурой. В 1970-1971 годах участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.
С 1977 года в отставке. Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи.
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