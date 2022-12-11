https://crimea.ria.ru/20221211/znamenityy-sovetskiy-razvedchik-skonchalsya-v-vozraste-93-let-1125808082.html

Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет

Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет

Знаменитый советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации оуновского* подполья на Западной Украине, скончался на 94-м году жизни. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T16:02

2022-12-11T16:02

2022-12-11T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Знаменитый советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации оуновского* подполья на Западной Украине, скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергея Иванова.Георгий Санников родился в 1929 году в Екатеринбурге в семье служащего. Семья проживала в Ижевске, Екатеринбурге, Махачкале, Санкт-Петербурге, Волгограде.В 1944-1947 годах обучался в Киевской спецшколе ВВС. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко, после обучения служил в органах государственной безопасности УССР.Санников участвовал в ликвидации остатков подпольных вооруженных банд Организации украинских националистов (ОУН)* на Западной Украине. Также принимал активное участие в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры ОУН* и спецслужбы Запада.После учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 гг.) дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации, работал с ценной агентурой. В 1970-1971 годах участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.С 1977 года в отставке. Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20220809/skonchalsya-byvshiy-glava-belorusskoy-ssr-nikolay-slyunkov-1124116890.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, общество, россия, культура, украина