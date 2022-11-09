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На 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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На 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов
На 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов - РИА Новости Крым, 09.11.2022
На 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов
На 73-м году жизни умер бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T10:46
2022-11-09T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На 73-м году жизни умер бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.Виктор Черкесов был депутатом Государственной Думы шестого созыва от КПРФ, являлся первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.Кадровый сотрудник КГБ. С 1992 по 1998 работал начальником управления ФСБ по Санкт-Петербургу. В 1998 стал первым заместителем директора ФСБ. С 2000 по 2003 год был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2003 года являлся директором Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.С 2008 по 2010 год руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств.
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утраты
На 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов

Умер экс-руководитель службы наркоконтроля и экс-полпред Путина в СЗФО Виктор Черкесов

10:46 09.11.2022 (обновлено: 10:53 09.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВиктор Черкесов
Виктор Черкесов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На 73-м году жизни умер бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО", — написал депутат в своем Telegram-канале.
Виктор Черкесов был депутатом Государственной Думы шестого созыва от КПРФ, являлся первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Вячеслав Юров
22 сентября, 19:49
Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров
Кадровый сотрудник КГБ. С 1992 по 1998 работал начальником управления ФСБ по Санкт-Петербургу. В 1998 стал первым заместителем директора ФСБ. С 2000 по 2003 год был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2003 года являлся директором Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
С 2008 по 2010 год руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств.
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