https://crimea.ria.ru/20221218/argentina-v-dramatichnom-matche-obygrala-frantsiyu-na-chm-2022-1125975285.html
Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022
Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022
Сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финальном матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T20:59
2022-12-18T20:59
2022-12-18T21:10
чемпионат мира по футболу-2022
спорт
в мире
франция
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125975415_0:22:1819:1045_1920x0_80_0_0_aed2662dc0e7206ce9289382567bc5dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финальном матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Первый тайм прошел при тотальном преимуществе "бело-голубых", которые уже на 23-й минуте повели в счете. Форвард сборной Франции Усман Дембеле сбил в своей штрафной площадке Анхеля Ди Марию, и арбитр Шимон Марчиньяк назначил пенальти в ворота "трехцветных". Лидер аргентинцев Лионель Месси с "точки" развел мяч и голкипера Уго Льориса по разным углам. На 36-й минуте отличился уже сам Ди Мария, проводивший свой последний матч за национальную команду. Ветеран аргентинцев с паса Алексиса Макаллистера точным ударом завершил блестяще разыгранную по правому флангу контратаку. Остро атакуя и создавая голевые моменты, сборная Аргентины при этом отлично оборонялась, задействовав высокий прессинг, коллективный отбор мяча и игру на опережение. За первую половину встречи французы не смогли нанести ни одного удара по воротам южноамериканцев. Во втором тайме аргентинцы отдали мяч подопечным Дидье Дешама с расчетом ловить соперника на контратаках. И европейцы этим воспользовались. На 80-й минуте защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сфолил на Рандале Коло Муани в своей штрафной. Киллиан Мбаппе реализовал назначенный в ворота аргентинцев пенальти. А уже через две минуты главная звезда французов забил с игры, оформив дубль и сравняв счет в матче. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Они реализовали четыре удара, французы – два. Это третья для бело-голубых победа на чемпионатах мира. До этого аргентинцы выигрывали ЧМ в 1978 и 1986 годах. Читайте также на РИА Новости Крым:Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022
https://crimea.ria.ru/20221218/final-chempionata-mira-po-futbolu-eksperty-dali-prognoz-1125970783.html
франция
аргентина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125975415_200:0:1621:1066_1920x0_80_0_0_0b34ac1fa397ae3de21f1b32a3800d0a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
чемпионат мира по футболу-2022, спорт, в мире, франция, аргентина
Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022
Аргентина обыграла сборную Франции в серии пенальти в финале Чемпионата мира-2022 в Катаре
20:59 18.12.2022 (обновлено: 21:10 18.12.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым
. Сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финальном матче Чемпионата мира-2022 по футболу
в Катаре.
Первый тайм прошел при тотальном преимуществе "бело-голубых", которые уже на 23-й минуте повели в счете. Форвард сборной Франции Усман Дембеле сбил в своей штрафной площадке Анхеля Ди Марию, и арбитр Шимон Марчиньяк назначил пенальти в ворота "трехцветных". Лидер аргентинцев Лионель Месси с "точки" развел мяч и голкипера Уго Льориса по разным углам.
На 36-й минуте отличился уже сам Ди Мария, проводивший свой последний матч за национальную команду. Ветеран аргентинцев с паса Алексиса Макаллистера точным ударом завершил блестяще разыгранную по правому флангу контратаку. Остро атакуя и создавая голевые моменты, сборная Аргентины при этом отлично оборонялась, задействовав высокий прессинг, коллективный отбор мяча и игру на опережение.
За первую половину встречи французы не смогли нанести ни одного удара по воротам южноамериканцев.
Во втором тайме аргентинцы отдали мяч подопечным Дидье Дешама с расчетом ловить соперника на контратаках. И европейцы этим воспользовались.
На 80-й минуте защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сфолил на Рандале Коло Муани в своей штрафной. Киллиан Мбаппе реализовал назначенный в ворота аргентинцев пенальти. А уже через две минуты главная звезда французов забил с игры, оформив дубль и сравняв счет в матче.
Южноамериканцы могли завершить матч победой, но этому помешал великолепный сейв Льориса после удара Месси в добавленное ко второму тайму время. В овертайме команды обменялись голами. На 108-й минуте Лаутаро Мартинес сильно в упор пробил по воротам, Льорис сумел отразить удар, однако на добивании быстрее всех оказался Месси - 3:2. Но французы не сдались. На минуте защитник аргентинцев Гонсало Монтиэль сыграл рукой в штрафной площадке. Мбаппе вновь четко реализовал пенальти, оформив хет-трик.
В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Они реализовали четыре удара, французы – два. Это третья для бело-голубых победа на чемпионатах мира. До этого аргентинцы выигрывали ЧМ в 1978 и 1986 годах.
Читайте также на РИА Новости Крым: