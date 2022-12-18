https://crimea.ria.ru/20221218/argentina-v-dramatichnom-matche-obygrala-frantsiyu-na-chm-2022-1125975285.html

Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022

Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финальном матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T20:59

2022-12-18T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финальном матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Первый тайм прошел при тотальном преимуществе "бело-голубых", которые уже на 23-й минуте повели в счете. Форвард сборной Франции Усман Дембеле сбил в своей штрафной площадке Анхеля Ди Марию, и арбитр Шимон Марчиньяк назначил пенальти в ворота "трехцветных". Лидер аргентинцев Лионель Месси с "точки" развел мяч и голкипера Уго Льориса по разным углам. На 36-й минуте отличился уже сам Ди Мария, проводивший свой последний матч за национальную команду. Ветеран аргентинцев с паса Алексиса Макаллистера точным ударом завершил блестяще разыгранную по правому флангу контратаку. Остро атакуя и создавая голевые моменты, сборная Аргентины при этом отлично оборонялась, задействовав высокий прессинг, коллективный отбор мяча и игру на опережение. За первую половину встречи французы не смогли нанести ни одного удара по воротам южноамериканцев. Во втором тайме аргентинцы отдали мяч подопечным Дидье Дешама с расчетом ловить соперника на контратаках. И европейцы этим воспользовались. На 80-й минуте защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сфолил на Рандале Коло Муани в своей штрафной. Киллиан Мбаппе реализовал назначенный в ворота аргентинцев пенальти. А уже через две минуты главная звезда французов забил с игры, оформив дубль и сравняв счет в матче. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Они реализовали четыре удара, французы – два. Это третья для бело-голубых победа на чемпионатах мира. До этого аргентинцы выигрывали ЧМ в 1978 и 1986 годах. Читайте также на РИА Новости Крым:Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022

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чемпионат мира по футболу-2022, спорт, в мире, франция, аргентина