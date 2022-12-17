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Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022
Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022
На Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре в матче за третье место сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T19:56
2022-12-17T20:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре в матче за третье место сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали турнира.Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. После розыгрыша штрафного удара центральный защитник хорватов Йошко Гвардиол эффектно в падении головой замкнул скидку партнера по команде Ивана Перишича.Марокканцы отыгрались спустя полторы минуты. Снова после розыгрыша штрафного отличился центральный защитник: Ашраф Дари воспользовался неудачной попыткой хорватского игрока перехватить навес в штрафную и, опередив защитников соперника, головой отправил мяч в сетку ворот Доминика Ливаковича.Первая половина встречи в целом прошла при значительном преимуществе подопечных Златко Далича, что в итоге вылилось в гол. На 42-й минуте фланговый форвард хорватов Мислав Оршич красивым обводящим ударом уложил мяч точно в дальний угол ворот марокканцев.Во втором тайме подопечным Валида Реграги удалось выровнять игру. Обе команды создали достаточно голевых моментов, но счет остался неизменным.Финальный поединок чемпионата между сборными Франции и Аргентины состоится 18 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз
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чемпионат мира по футболу-2022, спорт, футбол, в мире, общество, новости
Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022

Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на ЧМ-2022 в Катаре

19:56 17.12.2022 (обновлено: 20:00 17.12.2022)
 
© ODD ANDERSEN / AFPМатч между сборными Хорватии и Марокко на Чемпионате мира по футболу 2022
Матч между сборными Хорватии и Марокко на Чемпионате мира по футболу 2022
© ODD ANDERSEN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре в матче за третье место сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали турнира.
Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. После розыгрыша штрафного удара центральный защитник хорватов Йошко Гвардиол эффектно в падении головой замкнул скидку партнера по команде Ивана Перишича.
Марокканцы отыгрались спустя полторы минуты. Снова после розыгрыша штрафного отличился центральный защитник: Ашраф Дари воспользовался неудачной попыткой хорватского игрока перехватить навес в штрафную и, опередив защитников соперника, головой отправил мяч в сетку ворот Доминика Ливаковича.
Первая половина встречи в целом прошла при значительном преимуществе подопечных Златко Далича, что в итоге вылилось в гол. На 42-й минуте фланговый форвард хорватов Мислав Оршич красивым обводящим ударом уложил мяч точно в дальний угол ворот марокканцев.
Во втором тайме подопечным Валида Реграги удалось выровнять игру. Обе команды создали достаточно голевых моментов, но счет остался неизменным.
Финальный поединок чемпионата между сборными Франции и Аргентины состоится 18 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.
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