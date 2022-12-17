https://crimea.ria.ru/20221217/khorvatiya-obygrala-marokko-i-zavoevala-bronzu-chm-2022-1125960273.html

Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022

Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022

На Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре в матче за третье место сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T19:56

2022-12-17T19:56

2022-12-17T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре в матче за третье место сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали турнира.Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. После розыгрыша штрафного удара центральный защитник хорватов Йошко Гвардиол эффектно в падении головой замкнул скидку партнера по команде Ивана Перишича.Марокканцы отыгрались спустя полторы минуты. Снова после розыгрыша штрафного отличился центральный защитник: Ашраф Дари воспользовался неудачной попыткой хорватского игрока перехватить навес в штрафную и, опередив защитников соперника, головой отправил мяч в сетку ворот Доминика Ливаковича.Первая половина встречи в целом прошла при значительном преимуществе подопечных Златко Далича, что в итоге вылилось в гол. На 42-й минуте фланговый форвард хорватов Мислав Оршич красивым обводящим ударом уложил мяч точно в дальний угол ворот марокканцев.Во втором тайме подопечным Валида Реграги удалось выровнять игру. Обе команды создали достаточно голевых моментов, но счет остался неизменным.Финальный поединок чемпионата между сборными Франции и Аргентины состоится 18 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чемпионат мира по футболу-2022, спорт, футбол, в мире, общество, новости