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Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022

Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022

Во втором полуфинальном матче Чемпионата мира-2022 футболисты сборной Марокко большую часть матча выглядели лучше своих французских соперников, но для победы им РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T12:49

2022-12-15T12:49

2022-12-15T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Во втором полуфинальном матче Чемпионата мира-2022 футболисты сборной Марокко большую часть матча выглядели лучше своих французских соперников, но для победы им не хватило наличия в команде высококлассных игроков, которые есть у "трехцветных". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал советский и российский футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий, который в 1990 году во главе сборной Камеруна впервые в истории вывел сборную из Африки в четвертьфинал чемпионата мира.Роль личности в футболеВторой полуфинальный матч ЧМ-2022 между Францией и Марокко состоялся накануне. Победу одержали подопечные Дидье Дешама со счетом 2:0. Отличились Тео Эрнандес (4 минута) и Рандаль Коло Муани (79 минута). В финале в воскресенье "трехцветные" сразятся с Аргентиной, а в субботу марокканцы сразятся за бронзовые медали с хорватами.В частности, по словам специалиста, в составе французов таковыми стали их главные звезды – Антуан Гризманн и Киллиан Мбаппе, которые фактически сотворили оба гола "трехцветных" в ворота Марокко. У африканцев личностей такого калибра, к сожалению, не оказалось, констатировал Непомнящий.Африка заявила о себе"Марокко – очень хорошая, достойная команда, в ее составе качественные игроки, которые достойно сражались, создавали моменты. Единственное – не было реализации. Вот и получается, что футбол с одной стороны очень справедлив, а с другой – не всегда. Французы заслужили эту победу, безусловно, но марокканцы очень здорово выглядели", – убежден тренер.Он отметил, что историческим для Африки выходом Марокко в полуфинал Чемпионата мира африканский футбол, наконец, во весь голос заявил о себе."Я считал и всегда говорил, что в Африке очень много талантов. Просто нужно создавать необходимые условия в команде и вокруг команды в плане дисциплины профессиональной, бытовой и так далее. Всегда какие-то проблемы возникают, а вот в этом случае сборная Марокко была объединена единой целью, они приняли требования тренера, безупречно их исполняли и на этом чемпионате нас порадовали", - заключил Непомнящий.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогнозКто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия ГаззаеваЭкс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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