Рейтинг@Mail.ru
Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221215/marokkantsy-vyglyadeli-luchshe-frantsii-sovetskiy-trener-o-polufinale-chm-2022-1125900317.html
Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022
Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022
Во втором полуфинальном матче Чемпионата мира-2022 футболисты сборной Марокко большую часть матча выглядели лучше своих французских соперников, но для победы им РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T12:49
2022-12-15T12:49
эксклюзивы риа новости крым
чемпионат мира по футболу-2022
футбол
спорт
в мире
франция
мнения
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125900200_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_ee2f07c8a209d2a33c435fe3a63ff589.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Во втором полуфинальном матче Чемпионата мира-2022 футболисты сборной Марокко большую часть матча выглядели лучше своих французских соперников, но для победы им не хватило наличия в команде высококлассных игроков, которые есть у "трехцветных". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал советский и российский футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий, который в 1990 году во главе сборной Камеруна впервые в истории вывел сборную из Африки в четвертьфинал чемпионата мира.Роль личности в футболеВторой полуфинальный матч ЧМ-2022 между Францией и Марокко состоялся накануне. Победу одержали подопечные Дидье Дешама со счетом 2:0. Отличились Тео Эрнандес (4 минута) и Рандаль Коло Муани (79 минута). В финале в воскресенье "трехцветные" сразятся с Аргентиной, а в субботу марокканцы сразятся за бронзовые медали с хорватами.В частности, по словам специалиста, в составе французов таковыми стали их главные звезды – Антуан Гризманн и Киллиан Мбаппе, которые фактически сотворили оба гола "трехцветных" в ворота Марокко. У африканцев личностей такого калибра, к сожалению, не оказалось, констатировал Непомнящий.Африка заявила о себе"Марокко – очень хорошая, достойная команда, в ее составе качественные игроки, которые достойно сражались, создавали моменты. Единственное – не было реализации. Вот и получается, что футбол с одной стороны очень справедлив, а с другой – не всегда. Французы заслужили эту победу, безусловно, но марокканцы очень здорово выглядели", – убежден тренер.Он отметил, что историческим для Африки выходом Марокко в полуфинал Чемпионата мира африканский футбол, наконец, во весь голос заявил о себе."Я считал и всегда говорил, что в Африке очень много талантов. Просто нужно создавать необходимые условия в команде и вокруг команды в плане дисциплины профессиональной, бытовой и так далее. Всегда какие-то проблемы возникают, а вот в этом случае сборная Марокко была объединена единой целью, они приняли требования тренера, безупречно их исполняли и на этом чемпионате нас порадовали", - заключил Непомнящий.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогнозКто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия ГаззаеваЭкс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125900200_181:0:2670:1867_1920x0_80_0_0_2e5d4180234841eb42b8aa05714b8cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чемпионат мира по футболу-2022, футбол, спорт, в мире, франция, мнения, авторы
Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022

Тренер Непомнящий: футболисты Марокко выглядели лучше французов большую часть матча

12:49 15.12.2022
 
© FRANCK FIFE / AFPМатч сборных Франции и Марокко во время полуфинального футбольного матча ЧМ-2022
Матч сборных Франции и Марокко во время полуфинального футбольного матча ЧМ-2022
© FRANCK FIFE / AFP
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Во втором полуфинальном матче Чемпионата мира-2022 футболисты сборной Марокко большую часть матча выглядели лучше своих французских соперников, но для победы им не хватило наличия в команде высококлассных игроков, которые есть у "трехцветных". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал советский и российский футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий, который в 1990 году во главе сборной Камеруна впервые в истории вывел сборную из Африки в четвертьфинал чемпионата мира.

Роль личности в футболе

Второй полуфинальный матч ЧМ-2022 между Францией и Марокко состоялся накануне. Победу одержали подопечные Дидье Дешама со счетом 2:0. Отличились Тео Эрнандес (4 минута) и Рандаль Коло Муани (79 минута). В финале в воскресенье "трехцветные" сразятся с Аргентиной, а в субботу марокканцы сразятся за бронзовые медали с хорватами.
"Полуфинал Марокко-Франция превзошел все мои ожидания в том смысле, что условный фаворит, которым была Франция, выглядел не лучшим образом по сравнению с Марокко. Мне кажется, по совокупности всех составляющих Марокко выглядел не просто достойно, а большую часть времени даже лучше, чем Франция. Единственное, что очевидно и принесло Франции результат – роль личности в команде", – сказал Непомнящий.
В частности, по словам специалиста, в составе французов таковыми стали их главные звезды – Антуан Гризманн и Киллиан Мбаппе, которые фактически сотворили оба гола "трехцветных" в ворота Марокко. У африканцев личностей такого калибра, к сожалению, не оказалось, констатировал Непомнящий.

Африка заявила о себе

"Марокко – очень хорошая, достойная команда, в ее составе качественные игроки, которые достойно сражались, создавали моменты. Единственное – не было реализации. Вот и получается, что футбол с одной стороны очень справедлив, а с другой – не всегда. Французы заслужили эту победу, безусловно, но марокканцы очень здорово выглядели", – убежден тренер.
Он отметил, что историческим для Африки выходом Марокко в полуфинал Чемпионата мира африканский футбол, наконец, во весь голос заявил о себе.
"Я считал и всегда говорил, что в Африке очень много талантов. Просто нужно создавать необходимые условия в команде и вокруг команды в плане дисциплины профессиональной, бытовой и так далее. Всегда какие-то проблемы возникают, а вот в этом случае сборная Марокко была объединена единой целью, они приняли требования тренера, безупречно их исполняли и на этом чемпионате нас порадовали", - заключил Непомнящий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз
Кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия Газзаева
Экс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЧемпионат мира по футболу-2022ФутболСпортВ миреФранцияМненияАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливней
13:47В Симферополе увековечили имя погибшего Героя России
13:24Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину
13:00Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах
12:49Марокканцы выглядели лучше Франции: советский тренер о полуфинале ЧМ-2022
12:40В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot Украине
12:19Почему в Крыму растет число самозанятых
12:02Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон
11:51Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
11:08Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:58Власти Симферополя в новогодние праздники запланировали сюрприз для детей
10:53Названа главная угроза для Крыма
10:26Где в Крыму не будет воды в четверг
10:09Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму
10:02В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов
09:41Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
09:22Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
09:17По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года
08:53Как убрать отечность лица – способы
07:57"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
Лента новостейМолния