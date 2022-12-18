https://crimea.ria.ru/20221218/rekordnyy-snegopad-v-moskve-v-aeroportakh-zaderzhivayutsya-reysy-1125965751.html
Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы
Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы
В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задерживаются авиарейсы. При этом аэрокомплексы работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T13:09
2022-12-18T13:09
2022-12-18T13:31
москва
погода
транспорт
новости
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/01/1119114888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667aa5a75d7f1b9a2aa11e0978f74556.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задерживаются авиарейсы. При этом аэрокомплексы работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.В частности, во "Внуково" по решению компаний перенесли ряд рейсов для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Для ликвидации последствий непогоды задействованы снегоуборочная техника и спецмашины для распределения химреагентов.В "Домодедово" заявили, что отмененных рейсов в связи нет. Отклонения в расписании вылетающих рейсов могут возникнуть из-за необходимости обработки самолетов. При этом обе взлетно-посадочные полосы работают без ограничений.В пресс-службе "Шереметьево" сообщили, что также перенесли ряд рейсов на более позднее время в связи со сложными метеоусловиями.Кроме того, по информации столичного департамента транспорта, из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы. Ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в столице выпало более трети от месячной нормы осадков. По его прогнозу, снег будет идти в столице до вечера воскресенья.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма аномально теплые выходные. По оценкам метеорологов, температура воздуха в субботу, 17 декабря, поднималась до +19 градусов. Это стало абсолютным рекордом.Вместе с тем, 18 и 19 декабря на полуострове ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. С понедельника на полуострове резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордВ Крыму на Ангарском перевале выпал снегКак коммунальщики готовят Симферополь к зиме
https://crimea.ria.ru/20221213/nebo-zakryto-rosaviatsiya-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125832722.html
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/01/1119114888_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5cd5adbe919abc5a775462465ef2afee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, транспорт, новости, евгений тишковец
Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы
В аэропортах Москва задерживаются рейсы из-за рекордных снегопадов
13:09 18.12.2022 (обновлено: 13:31 18.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задерживаются авиарейсы. При этом аэрокомплексы работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, во "Внуково" по решению компаний перенесли ряд рейсов для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Для ликвидации последствий непогоды задействованы снегоуборочная техника и спецмашины для распределения химреагентов.
В "Домодедово" заявили, что отмененных рейсов в связи нет. Отклонения в расписании вылетающих рейсов могут возникнуть из-за необходимости обработки самолетов. При этом обе взлетно-посадочные полосы работают без ограничений.
В пресс-службе "Шереметьево" сообщили, что также перенесли ряд рейсов на более позднее время в связи со сложными метеоусловиями.
Кроме того, по информации столичного департамента транспорта, из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы.
1 из 5
Работник коммунальной службы очищает от снега остановку московского городского транспорта. Высота сугробов к понедельнику достигнет полуметра.
2 из 5
Пешеходы пересекают проезжую часть на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
3 из 5
Занесенные снегом автомобили. В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за погоды - на столицу обрушился снегопад, которого не было больше 80 лет.
4 из 5
Мужчина на велосипеде на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
5 из 5
Мужчина чистит от снега автомобиль. На дорогах заносы и гололедица.
1 из 5
Работник коммунальной службы очищает от снега остановку московского городского транспорта. Высота сугробов к понедельнику достигнет полуметра.
2 из 5
Пешеходы пересекают проезжую часть на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
3 из 5
Занесенные снегом автомобили. В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за погоды - на столицу обрушился снегопад, которого не было больше 80 лет.
4 из 5
Мужчина на велосипеде на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
5 из 5
Мужчина чистит от снега автомобиль. На дорогах заносы и гололедица.
Ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в столице выпало более трети от месячной нормы осадков.
"К 9.00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 см – с 23 до 33 см, в Тушино тоже – 33 см, на Балчуге сугробы выросли до 38 см. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль! - написал Тишковец в своем Telegram-канале. - Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году (31 см) и в 1993 году (30 см)".
По его прогнозу, снег будет идти в столице до вечера воскресенья.
Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма аномально теплые выходные
. По оценкам метеорологов, температура воздуха в субботу, 17 декабря, поднималась до +19 градусов. Это стало абсолютным рекордом.
Вместе с тем, 18 и 19 декабря на полуострове ожидается сильный ветер
, объявлено штормовое предупреждение. С понедельника на полуострове резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: