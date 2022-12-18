https://crimea.ria.ru/20221218/rekordnyy-snegopad-v-moskve-v-aeroportakh-zaderzhivayutsya-reysy-1125965751.html

Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы

Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы

В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задерживаются авиарейсы. При этом аэрокомплексы работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T13:09

2022-12-18T13:09

2022-12-18T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задерживаются авиарейсы. При этом аэрокомплексы работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.В частности, во "Внуково" по решению компаний перенесли ряд рейсов для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Для ликвидации последствий непогоды задействованы снегоуборочная техника и спецмашины для распределения химреагентов.В "Домодедово" заявили, что отмененных рейсов в связи нет. Отклонения в расписании вылетающих рейсов могут возникнуть из-за необходимости обработки самолетов. При этом обе взлетно-посадочные полосы работают без ограничений.В пресс-службе "Шереметьево" сообщили, что также перенесли ряд рейсов на более позднее время в связи со сложными метеоусловиями.Кроме того, по информации столичного департамента транспорта, из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы. Ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в столице выпало более трети от месячной нормы осадков. По его прогнозу, снег будет идти в столице до вечера воскресенья.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма аномально теплые выходные. По оценкам метеорологов, температура воздуха в субботу, 17 декабря, поднималась до +19 градусов. Это стало абсолютным рекордом.Вместе с тем, 18 и 19 декабря на полуострове ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. С понедельника на полуострове резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордВ Крыму на Ангарском перевале выпал снегКак коммунальщики готовят Симферополь к зиме

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