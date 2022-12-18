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В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела
В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела - РИА Новости Крым, 18.12.2022
В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела
В Белгородской области число раненых в результате очередного украинского обстрела выросло до восьми. Уточненной информацией в своем Telegram-канале поделился... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T16:01
2022-12-18T16:01
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
вячеслав гладков
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области число раненых в результате очередного украинского обстрела выросло до восьми. Уточненной информацией в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.В воскресенье над городом сработала система ПВО, жители сообщали о нескольких взрывах. Глава области Гладков позже сообщил о пятерых пострадавших и одном погибшем среди гражданского населения. Личность погибшегоПо уточненной информации, погибший мужчина приехал в Белгородскую область из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Именно там он и погиб - при обстреле фабрики поврежден один ее корпус и несколько машин спецтехники. Там же был ранен еще один человек. Число раненых растетНа данный момент сообщается о восьми пострадавших."Семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Граничащая с Украиной Белгородская область с начала поведения спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничные области России попали под обстрел ВСУВ Белгородской области формируют отряды теробороныВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, сво
В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела

Губернатор Гладков: число раненых при обстреле со стороны ВСУ достигло восьми человек

16:01 18.12.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела
В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области число раненых в результате очередного украинского обстрела выросло до восьми. Уточненной информацией в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье над городом сработала система ПВО, жители сообщали о нескольких взрывах. Глава области Гладков позже сообщил о пятерых пострадавших и одном погибшем среди гражданского населения.

Личность погибшего

По уточненной информации, погибший мужчина приехал в Белгородскую область из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Именно там он и погиб - при обстреле фабрики поврежден один ее корпус и несколько машин спецтехники. Там же был ранен еще один человек.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области в результате обстрела ВСУ разрушены цеха птицефабрики
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ разрушены цеха птицефабрики
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ разрушены цеха птицефабрики

Число раненых растет

На данный момент сообщается о восьми пострадавших.
"Семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Граничащая с Украиной Белгородская область с начала поведения спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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В Белгородской области формируют отряды теробороны
ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России
 
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияВячеслав ГладковСВО
 
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