https://crimea.ria.ru/20221218/v-belgorodskoy-oblasti-rastet-chislo-ranenykh-posle-ukrainskogo-obstrela-1125970439.html

В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела

В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела - РИА Новости Крым, 18.12.2022

В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела

В Белгородской области число раненых в результате очередного украинского обстрела выросло до восьми. Уточненной информацией в своем Telegram-канале поделился... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T16:01

2022-12-18T16:01

2022-12-18T16:01

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

вячеслав гладков

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области число раненых в результате очередного украинского обстрела выросло до восьми. Уточненной информацией в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.В воскресенье над городом сработала система ПВО, жители сообщали о нескольких взрывах. Глава области Гладков позже сообщил о пятерых пострадавших и одном погибшем среди гражданского населения. Личность погибшегоПо уточненной информации, погибший мужчина приехал в Белгородскую область из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Именно там он и погиб - при обстреле фабрики поврежден один ее корпус и несколько машин спецтехники. Там же был ранен еще один человек. Число раненых растетНа данный момент сообщается о восьми пострадавших."Семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Граничащая с Украиной Белгородская область с начала поведения спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничные области России попали под обстрел ВСУВ Белгородской области формируют отряды теробороныВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, сво