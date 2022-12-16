https://crimea.ria.ru/20221216/glavnye-novosti-kryma-16-dekabrya-1125949543.html

Главные новости Крыма: 16 декабря

Главные новости Крыма: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Главные новости Крыма: 16 декабря

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму. Поселки Ялты газифицируют к 2025 году. Память героя СВО... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T21:32

2022-12-16T21:32

2022-12-16T21:32

новости крыма

крым

главное за день

безопасность республики крым и севастополя

политика

в мире

сво

ялта

генассамблея оон и "крымский вопрос"

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125949794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2a5bc6ae637647c5b33172a8247d662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму. Поселки Ялты газифицируют к 2025 году. Память героя СВО увековечили в Симферополе. В США признали право Киева наступать на Крым. Между Крымом и Южной Осетией будут ходить автобусы.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Генассамблея ООН приняла резолюцию по КрымуГенассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины.В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 выступили против.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятую резолюцию "лицемерным и позорным решением". Он также отметил, что ООН и другие международные организации не высказали ни слова осуждения блокад Крыма, терактов и диверсий на полуострове, устраиваемых людоедским киевским режимом.Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуДиректор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин уверен, что украинские войска не способны продвинуться к Мелитополю, чтобы оттуда наносить удары по Крыму. Так специалист прокомментировал соответствующие планы главкома ВСУ Валерия Залужного.По словам Подберезкина, к мечтам украинского командующего следует подходить как к "очередным заклинаниям".Военный эксперт уверен, что сухопутные операции Украины, направленные на раскол российского фронта, вообще обречены на провал, а с нынешних своих позиций ВСУ не дотянутся до Крыма, поскольку не обладают достаточно дальнобойным оружием.Поселки Ялты газифицируют к 2025 годуГазификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.По его словам, строительство газопроводов от распределительной станции "Веселое" к Кореизу и Форосу даст возможность газифицировать 12 населенных пунктов, в том числе Алупку, Симеиз, Голубой залив, Кацивели, Понизовку, Оползневое, Парковое, Береговое, Оливу, Санаторное. На эти цели предусмотрено более 30 млн рублей.Память героя СВО увековечили в СимферополеВ симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее Аврамченко.До 2017 года он служил в Крыму. В военной академии Минобороны получил специальности журналиста и юриста. Был замкомандира знаменитой 136-й отельной гвардейской мотострелковой бригады в Дагестане. Затем — замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Волгограда. С февраля 2022 года принимал участие в СВО.В США признали право Киева наступать на КрымВашингтон признает право Киева планировать и осуществлять силовые операции против Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.По его словам, "украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки".Кирби при этом отказался от оценок возможностей ВСУ захватить Крым, посоветовав обратиться с этим вопросом к украинскому военному командованию. Он также отметил, что США "не указывают Киеву, какие военные операции проводить".Между Крымом и Южной Осетией будут ходить автобусыКрым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут. К такому соглашению пришли правительства двух республик.По словам вице-премьера Крыма – постпреда РК при президенте России Георгия Мурадова, осетины очень любят отдыхать в Крыму, и для их удобства будет организован прямой автобусный маршрут.Глава правительства Южной Осетии Константин Джуссоев в свою очередь, отметил, что туризм и обмен опытом в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух республик.Крым и Южная Осетия также намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в торговле и сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре.

https://crimea.ria.ru/20221216/a-sudi-kto-spiker-parlamenta-kryma-otreagiroval-na-rezolyutsiyu-oon-1125938383.html

https://crimea.ria.ru/20221216/alushtinskie-predprinimateli-pozhalovalis-glave-kryma-na-mestnye-vlasti-1125940329.html

https://crimea.ria.ru/20221216/frantsuzy-sravnili-krym-pri-ukraine-i-rossii-1125944155.html

https://crimea.ria.ru/20221216/sotsseti-i-fotograf-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1125937810.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, главное за день, безопасность республики крым и севастополя, политика, в мире, сво, ялта, генассамблея оон и "крымский вопрос", оон, сергей аксенов, всу (вооруженные силы украины)