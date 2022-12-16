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Главные новости Крыма: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Главные новости Крыма: 16 декабря
Главные новости Крыма: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Главные новости Крыма: 16 декабря
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму. Поселки Ялты газифицируют к 2025 году. Память героя СВО... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T21:32
2022-12-16T21:32
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генассамблея оон и "крымский вопрос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму. Поселки Ялты газифицируют к 2025 году. Память героя СВО увековечили в Симферополе. В США признали право Киева наступать на Крым. Между Крымом и Южной Осетией будут ходить автобусы.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Генассамблея ООН приняла резолюцию по КрымуГенассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины.В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 выступили против.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятую резолюцию "лицемерным и позорным решением". Он также отметил, что ООН и другие международные организации не высказали ни слова осуждения блокад Крыма, терактов и диверсий на полуострове, устраиваемых людоедским киевским режимом.Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуДиректор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин уверен, что украинские войска не способны продвинуться к Мелитополю, чтобы оттуда наносить удары по Крыму. Так специалист прокомментировал соответствующие планы главкома ВСУ Валерия Залужного.По словам Подберезкина, к мечтам украинского командующего следует подходить как к "очередным заклинаниям".Военный эксперт уверен, что сухопутные операции Украины, направленные на раскол российского фронта, вообще обречены на провал, а с нынешних своих позиций ВСУ не дотянутся до Крыма, поскольку не обладают достаточно дальнобойным оружием.Поселки Ялты газифицируют к 2025 годуГазификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.По его словам, строительство газопроводов от распределительной станции "Веселое" к Кореизу и Форосу даст возможность газифицировать 12 населенных пунктов, в том числе Алупку, Симеиз, Голубой залив, Кацивели, Понизовку, Оползневое, Парковое, Береговое, Оливу, Санаторное. На эти цели предусмотрено более 30 млн рублей.Память героя СВО увековечили в СимферополеВ симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее Аврамченко.До 2017 года он служил в Крыму. В военной академии Минобороны получил специальности журналиста и юриста. Был замкомандира знаменитой 136-й отельной гвардейской мотострелковой бригады в Дагестане. Затем — замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Волгограда. С февраля 2022 года принимал участие в СВО.В США признали право Киева наступать на КрымВашингтон признает право Киева планировать и осуществлять силовые операции против Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.По его словам, "украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки".Кирби при этом отказался от оценок возможностей ВСУ захватить Крым, посоветовав обратиться с этим вопросом к украинскому военному командованию. Он также отметил, что США "не указывают Киеву, какие военные операции проводить".Между Крымом и Южной Осетией будут ходить автобусыКрым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут. К такому соглашению пришли правительства двух республик.По словам вице-премьера Крыма – постпреда РК при президенте России Георгия Мурадова, осетины очень любят отдыхать в Крыму, и для их удобства будет организован прямой автобусный маршрут.Глава правительства Южной Осетии Константин Джуссоев в свою очередь, отметил, что туризм и обмен опытом в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух республик.Крым и Южная Осетия также намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в торговле и сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре.
https://crimea.ria.ru/20221216/a-sudi-kto-spiker-parlamenta-kryma-otreagiroval-na-rezolyutsiyu-oon-1125938383.html
https://crimea.ria.ru/20221216/alushtinskie-predprinimateli-pozhalovalis-glave-kryma-na-mestnye-vlasti-1125940329.html
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https://crimea.ria.ru/20221216/sotsseti-i-fotograf-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1125937810.html
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Главные новости Крыма: 16 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 16 декабря

21:32 16.12.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкОсенний призыв в России
Осенний призыв в России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму. Поселки Ялты газифицируют к 2025 году. Память героя СВО увековечили в Симферополе. В США признали право Киева наступать на Крым. Между Крымом и Южной Осетией будут ходить автобусы.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины.
В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 выступили против.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятую резолюцию "лицемерным и позорным решением". Он также отметил, что ООН и другие международные организации не высказали ни слова осуждения блокад Крыма, терактов и диверсий на полуострове, устраиваемых людоедским киевским режимом.
Константинов, Владимир Андреевич Председатель Государственного Совета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
14:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН

Смогут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму

Директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин уверен, что украинские войска не способны продвинуться к Мелитополю, чтобы оттуда наносить удары по Крыму. Так специалист прокомментировал соответствующие планы главкома ВСУ Валерия Залужного.
По словам Подберезкина, к мечтам украинского командующего следует подходить как к "очередным заклинаниям".
Военный эксперт уверен, что сухопутные операции Украины, направленные на раскол российского фронта, вообще обречены на провал, а с нынешних своих позиций ВСУ не дотянутся до Крыма, поскольку не обладают достаточно дальнобойным оружием.

Поселки Ялты газифицируют к 2025 году

Газификация населенных пунктов Большой Ялты завершится в 2025 году. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.
По его словам, строительство газопроводов от распределительной станции "Веселое" к Кореизу и Форосу даст возможность газифицировать 12 населенных пунктов, в том числе Алупку, Симеиз, Голубой залив, Кацивели, Понизовку, Оползневое, Парковое, Береговое, Оливу, Санаторное. На эти цели предусмотрено более 30 млн рублей.
Алуштинские предприниматели обратились за защитой прав к главе Крыма Сергею Аксенову
15:42
Алуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти

Память героя СВО увековечили в Симферополе

В симферопольской школе № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО кавалере ордена Мужества Алексее Аврамченко.
До 2017 года он служил в Крыму. В военной академии Минобороны получил специальности журналиста и юриста. Был замкомандира знаменитой 136-й отельной гвардейской мотострелковой бригады в Дагестане. Затем — замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Волгограда. С февраля 2022 года принимал участие в СВО.

В США признали право Киева наступать на Крым

Вашингтон признает право Киева планировать и осуществлять силовые операции против Крыма, поскольку считает полуостров частью Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, "украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки".
Кирби при этом отказался от оценок возможностей ВСУ захватить Крым, посоветовав обратиться с этим вопросом к украинскому военному командованию. Он также отметил, что США "не указывают Киеву, какие военные операции проводить".
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
17:24
Французы сравнили Крым при Украине и России

Между Крымом и Южной Осетией будут ходить автобусы

Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут. К такому соглашению пришли правительства двух республик.
По словам вице-премьера Крыма – постпреда РК при президенте России Георгия Мурадова, осетины очень любят отдыхать в Крыму, и для их удобства будет организован прямой автобусный маршрут.
Глава правительства Южной Осетии Константин Джуссоев в свою очередь, отметил, что туризм и обмен опытом в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух республик.
Крым и Южная Осетия также намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в торговле и сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре.
Вручение премии победителям ежегодного конкурсу Журналист года 2022 - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:52
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
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Заголовок открываемого материала
21:32Главные новости Крыма: 16 декабря
21:03Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов
20:41Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год
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19:47Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против Крыма
19:31Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
19:01Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни
18:44Жилищный сертификат в Севастополе: что изменилось
18:15Керченская паромная переправа приостановила работу
17:43В Крыму резко потеплеет
17:24Французы сравнили Крым при Украине и России
16:49Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ
16:37Уничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки
16:25Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
16:02Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей
15:56В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
15:44В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей
15:42Алуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти
15:35РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
14:56Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут
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