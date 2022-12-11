https://crimea.ria.ru/20221211/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-dekabrya-1125810871.html

Главные события и заявления дня: 11 декабря

Главные события и заявления дня: 11 декабря - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Главные события и заявления дня: 11 декабря

Кому и для чего нужен затор в Босфоре. ВС РФ заняли выгодные рубежи в Донбассе. В Ханском дворце Бахчисарая отреставрированы девять объектов. Когда в... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T20:05

2022-12-11T20:05

2022-12-11T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Кому и для чего нужен затор в Босфоре. ВС РФ заняли выгодные рубежи в Донбассе. В Ханском дворце Бахчисарая отреставрированы девять объектов. Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов. Последствия обстрела базы отдыха в Мелитополе. Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных вопросов. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Кому и для чего нужен затор в БосфореЗадержка движения нефтяных танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы обусловлена стремлением Турции добиться от России определенных скидок на нефть либо рассрочки платежей за нее. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Регионального института средиземноморских исследований Александр Бедрицкий.По словам политолога, президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в снижении или, по крайней мере, в недопущении роста цен на бензин в самой Турции, поскольку в следующем году его ожидают президентские выборы.ВС РФ заняли выгодные рубежи в ДонбассеРоссийские войска продолжили наступление на Красно-Лиманском направлении в Донбассе и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наступление российских войск продолжалось и на Донецком направлении. Параллельно подразделения ВС РФ успешно отражали попытки украинских войск контратаковать на ряде направлений. В целом за сутки ВСУ потеряли около 200 военных и более 20 единиц боевой техники.В Ханском дворце Бахчисарая отреставрированы девять объектовСпециалисты полностью отреставрировали девять объектов музея-заповедника "Ханский дворец" в Бахчисарае, сообщили РИА Новости Крым в министерстве культуры республики. Работы завершены в гробницах Северное и Южное Дюрбе и Дюрбе Диляры-Бикеч. Полностью закончены Баня Сары-Гюзель и Надгробная Ротонда. Также Идет приемка работ на Набережной с тремя мостами, в Конюшенном и Библиотечном корпусах, на Екатерининской миле.Ремонтно-реставрационные работы ведутся как на территории ансамбля "Ханский дворец", так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории комплекса, где идет реставрация отдельных архитектурных элементов. Сейчас специалисты заняты реставрацией крыши в главном корпусе.Когда в Симферополе закончат благоустройство дворовВсе запланированные работы по благоустройству дворов в Симферополе будут завершены до конца года, заверил начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман Гусынин.Больше половины дворов в Симферополе в текущем году благоустраивают по новым проектам, они более функциональны и эстетичны, отметил он.По словам Гусынина, в 2022 году Симферополь освоит порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий.Последствия обстрела базы отдыха в МелитополеТрое из десяти пострадавших в результате обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, у области есть ресурс для лечения раненых. Но при необходимости лучшие клиники России примут их, а правительство Запорожской области окажет всю возможную помощь.Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных вопросовПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили создание газового хаба и реализацию "зерновой сделки". Также российский лидер изложил президенту Турции "принципиальные оценки ситуации вокруг Украины".Кроме того, затрагивалась проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты.

https://crimea.ria.ru/20221211/kreml-ob-otnosheniyakh-rf-i-zapada-eto-uzhe-konfrontatsiya-1125807695.html

https://crimea.ria.ru/20221211/rossiyskie-voyska-zanyali-bolee-vygodnye-rubezhi-v-donbasse--mo-1125807038.html

https://crimea.ria.ru/20221211/politolog-odnim-slovom-opisal-itogi-vrucheniya-nobelevskoy-premii-mira-1125806032.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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