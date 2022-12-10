Рейтинг@Mail.ru
В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221210/v-ozhidanii-paromov-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-184-gruzovika-1125791970.html
В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика - РИА Новости Крым, 10.12.2022
В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 184 грузовика, за прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. Об... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T11:40
2022-12-10T11:41
крым
керчь
краснодарский край
кубань
керченская паромная переправа
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124898023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6df2b2f6f145f2b11157cdf8b966e55f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 184 грузовика, за прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Как работает переправаСогласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Всего с начала работы паромной переправы через Керченский пролив перевезено более 42 тысяч пассажиров и 28,6 тысяч автотранспортных средств.Погода на Керченской переправеВ субботу по проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается южный ветер 5-10 м/с, во второй половине дня усилится до 12-15 м/с. Местами небольшой дождь, дымка 2-4 км, волна 50-100 см. Температура воздуха в районе Керченского пролива +12…14 градусов, воды в море +6…7.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский проливЛивни обрушились на Крым – объявлено штормовоеПаромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20221206/kogda-zhdat-otkrytiya-krymskogo-mosta-dlya-gruzovikov--vlasti-1125705175.html
https://crimea.ria.ru/20221208/krym-nakroet-shtorm-1125757299.html
крым
керчь
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124898023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b7ef42af717202490e948978ef046e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, краснодарский край, кубань, керченская паромная переправа, транспорт, общество
В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика

В очереди на Керченскую переправу стоят 184 грузовика

11:40 10.12.2022 (обновлено: 11:41 10.12.2022)
 
© РИА Новости КрымГрузовики на Керченской паромной переправе
Грузовики на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 184 грузовика, за прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"На перехватывающей парковке в поселке Ильич в очереди на переправу находится 184 автомобиля. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На парковке также работают волонтеры, с 10:00 до 22:00 открыта столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 13:11
Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти

Как работает переправа

Согласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Всего с начала работы паромной переправы через Керченский пролив перевезено более 42 тысяч пассажиров и 28,6 тысяч автотранспортных средств.
"По состоянию на 10 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 42 030 пассажиров, 28 626 единиц автотранспорта и 3370 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 970 рейсов", - проинформировали в Минтрансе России.
Шторм в Николаевке - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 17:36
Крым накроет шторм

Погода на Керченской переправе

В субботу по проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается южный ветер 5-10 м/с, во второй половине дня усилится до 12-15 м/с. Местами небольшой дождь, дымка 2-4 км, волна 50-100 см. Температура воздуха в районе Керченского пролива +12…14 градусов, воды в море +6…7.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив
Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое
Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов
 
КрымКерчьКраснодарский крайКубаньКерченская паромная переправаТранспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
12:03Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам
11:40В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
11:02В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
10:43Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря
10:27В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
10:08В Симферополе стартовал марафон предновогодних ярмарок
09:47Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое
09:25Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света
08:59Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
08:47Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года"
08:26Экс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция
08:02Ситуация с запасами воды в Крыму – итоги недели
03:33Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
00:01Дождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
22:02Главные события и заявления дня: 9 декабря
21:58Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос
21:11Как остановить "бег по кругу" – психолог
20:45Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матча
Лента новостейМолния