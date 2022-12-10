В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
В очереди на Керченскую переправу стоят 184 грузовика
11:40 10.12.2022 (обновлено: 11:41 10.12.2022)
© РИА Новости КрымГрузовики на Керченской паромной переправе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 184 грузовика, за прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"На перехватывающей парковке в поселке Ильич в очереди на переправу находится 184 автомобиля. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На парковке также работают волонтеры, с 10:00 до 22:00 открыта столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.
6 декабря, 13:11Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
Как работает переправа
Согласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Всего с начала работы паромной переправы через Керченский пролив перевезено более 42 тысяч пассажиров и 28,6 тысяч автотранспортных средств.
"По состоянию на 10 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 42 030 пассажиров, 28 626 единиц автотранспорта и 3370 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 970 рейсов", - проинформировали в Минтрансе России.
8 декабря, 17:36Крым накроет шторм
Погода на Керченской переправе
В субботу по проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается южный ветер 5-10 м/с, во второй половине дня усилится до 12-15 м/с. Местами небольшой дождь, дымка 2-4 км, волна 50-100 см. Температура воздуха в районе Керченского пролива +12…14 градусов, воды в море +6…7.
Читайте также на РИА Новости Крым: