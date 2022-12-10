https://crimea.ria.ru/20221210/v-ozhidanii-paromov-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-184-gruzovika-1125791970.html

В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика

В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика - РИА Новости Крым, 10.12.2022

В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика

В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 184 грузовика, за прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. Об... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T11:40

2022-12-10T11:40

2022-12-10T11:41

крым

керчь

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керченская паромная переправа

транспорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 184 грузовика, за прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Как работает переправаСогласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Всего с начала работы паромной переправы через Керченский пролив перевезено более 42 тысяч пассажиров и 28,6 тысяч автотранспортных средств.Погода на Керченской переправеВ субботу по проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается южный ветер 5-10 м/с, во второй половине дня усилится до 12-15 м/с. Местами небольшой дождь, дымка 2-4 км, волна 50-100 см. Температура воздуха в районе Керченского пролива +12…14 градусов, воды в море +6…7.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский проливЛивни обрушились на Крым – объявлено штормовоеПаромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20221206/kogda-zhdat-otkrytiya-krymskogo-mosta-dlya-gruzovikov--vlasti-1125705175.html

https://crimea.ria.ru/20221208/krym-nakroet-shtorm-1125757299.html

крым

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, краснодарский край, кубань, керченская паромная переправа, транспорт, общество