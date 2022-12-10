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Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое
Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое
Сильные дожди и порывистый ветер прогнозируют в Крыму в течение субботы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T09:47
2022-12-10T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Сильные дожди и порывистый ветер прогнозируют в Крыму в течение субботы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с непогодой повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий, добавили в ведомстве.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горы, не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет штормДождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабряАномальное тепло идет в Крым
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Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней

09:47 10.12.2022
 
© Дмитрий МакеевДождь
Дождь
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Сильные дожди и порывистый ветер прогнозируют в Крыму в течение субботы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 10 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Усиление южного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий, добавили в ведомстве.
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