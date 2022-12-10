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Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое

Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое

Сильные дожди и порывистый ветер прогнозируют в Крыму в течение субботы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T09:47

2022-12-10T09:47

2022-12-10T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Сильные дожди и порывистый ветер прогнозируют в Крыму в течение субботы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с непогодой повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий, добавили в ведомстве.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горы, не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет штормДождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабряАномальное тепло идет в Крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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