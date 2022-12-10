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Дождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Дождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабря
Дождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Дождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабря
В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды благодаря поступлению на полуостров теплого и влажного воздуха Средиземноморья. Пройдут дожди,... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды благодаря поступлению на полуостров теплого и влажного воздуха Средиземноморья. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16.В Севастополе облачно. Ночью и днем временами дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью будет +9…11, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...11 градусов, днем воздух прогреется до +13…15.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет штормlКак осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища КрымаВодный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма
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РИА Новости Крым
1
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96
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Дождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабря

Прогноз погоды для Крыма на субботу, 10 декабря

00:01 10.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыбак на Графской пристани в Севастополе
Рыбак на Графской пристани в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды благодаря поступлению на полуостров теплого и влажного воздуха Средиземноморья. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +12…+17 градусов", - уточняют синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16.
В Севастополе облачно. Ночью и днем временами дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью будет +9…11, днем до 15 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...11 градусов, днем воздух прогреется до +13…15.
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