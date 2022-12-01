https://crimea.ria.ru/20221201/kak-osadki-v-kontse-noyabrya-napolnili-reki-i-vodokhranilischa-kryma-1125632575.html

Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма

Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма

Многие реки Южного берега Крыма и северного предгорья в результате осадков в конце ноября существенно наполнились, вырос и приток воды в водохранилищах... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T21:39

2022-12-01T21:39

2022-12-01T21:39

вода в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Многие реки Южного берега Крыма и северного предгорья в результате осадков в конце ноября существенно наполнились, вырос и приток воды в водохранилищах естественного стока. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Существенные осадки, по сообщениям экспертов, выпали в бассейнах большинства рек северного предгорья и Южного берега Крыма.В частности, в бассейнах Альмы, Качи, Бельбека, Черной и Салгира выпало 37-74 мм осадков (в пределах климатической нормы), а в бассейнах остальных рек — почти в 1,5 раза больше нормы.В Крымских горах осадки также были неравномерными, но существенными: на Ай-Петри сошло 164,3 мм (152% нормы), на Ангарский Перевал – 66,7 мм (79% нормы).По итогам ноября наблюдается небольшое увеличение притока воды в три водохранилища: Чернореченское, Симферопольское и Счастливое №2", уточнили в ведомстве.Приток в Белогорское водохранилище составил 0,699 млн куб. м, в Симферопольское – 1,191 млн куб. м, Счастливое – 0,852 млн куб. м, в Чернореченское – 2,253 млн куб. м, в Партизанское – 0,162 млн куб. м.Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко сообщил о позитивной динамике в части запасов водохранилищ естественного стока в Крыму.До этого он сообщал, что за год потребление воды в Крыму увеличилось вдвое.

https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, общество