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Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма
Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма
Многие реки Южного берега Крыма и северного предгорья в результате осадков в конце ноября существенно наполнились, вырос и приток воды в водохранилищах... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T21:39
2022-12-01T21:39
2022-12-01T21:39
вода в крыму
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Многие реки Южного берега Крыма и северного предгорья в результате осадков в конце ноября существенно наполнились, вырос и приток воды в водохранилищах естественного стока. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Существенные осадки, по сообщениям экспертов, выпали в бассейнах большинства рек северного предгорья и Южного берега Крыма.В частности, в бассейнах Альмы, Качи, Бельбека, Черной и Салгира выпало 37-74 мм осадков (в пределах климатической нормы), а в бассейнах остальных рек — почти в 1,5 раза больше нормы.В Крымских горах осадки также были неравномерными, но существенными: на Ай-Петри сошло 164,3 мм (152% нормы), на Ангарский Перевал – 66,7 мм (79% нормы).По итогам ноября наблюдается небольшое увеличение притока воды в три водохранилища: Чернореченское, Симферопольское и Счастливое №2", уточнили в ведомстве.Приток в Белогорское водохранилище составил 0,699 млн куб. м, в Симферопольское – 1,191 млн куб. м, Счастливое – 0,852 млн куб. м, в Чернореченское – 2,253 млн куб. м, в Партизанское – 0,162 млн куб. м.Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко сообщил о позитивной динамике в части запасов водохранилищ естественного стока в Крыму.До этого он сообщал, что за год потребление воды в Крыму увеличилось вдвое.
https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, крым, общество
Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма
В большинстве рек Крыма увеличилась водность, а в водохранилищах притоки из-за осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
Многие реки Южного берега Крыма и северного предгорья в результате осадков в конце ноября существенно наполнились, вырос и приток воды в водохранилищах естественного стока. Об этом сообщили
в республиканском гидрометцентре.
Существенные осадки, по сообщениям экспертов, выпали в бассейнах большинства рек северного предгорья и Южного берега Крыма.
В частности, в бассейнах Альмы, Качи, Бельбека, Черной и Салгира выпало 37-74 мм осадков (в пределах климатической нормы), а в бассейнах остальных рек — почти в 1,5 раза больше нормы.
"Благодаря выпадению осадков в третьей декаде месяца, в бассейнах большинства рек северного предгорья водность рек увеличилась. Лишь на отдельных реках селевых бассейнов округов Алушты и Судака сохранялось пересыхание", – говорится в сообщении.
В Крымских горах осадки также были неравномерными, но существенными: на Ай-Петри сошло 164,3 мм (152% нормы), на Ангарский Перевал – 66,7 мм (79% нормы).
По итогам ноября наблюдается небольшое увеличение притока воды в три водохранилища: Чернореченское, Симферопольское и Счастливое №2", уточнили в ведомстве.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу зимы составил 151,94 млн куб. м.", – отметили в гидрометцентре, уточнив, что это на 5,81 млн куб. м меньше, чем месяц назад.
Приток в Белогорское водохранилище составил 0,699 млн куб. м, в Симферопольское – 1,191 млн куб. м, Счастливое – 0,852 млн куб. м, в Чернореченское – 2,253 млн куб. м, в Партизанское – 0,162 млн куб. м.
Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко сообщил о позитивной динамике
в части запасов водохранилищ естественного стока в Крыму.
До этого он сообщал
, что за год потребление воды в Крыму увеличилось вдвое.