Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив
Оперштаб: в очереди на Керченскую переправу ожидают 270 машин
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМашины у паромной переправы в Керчи
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Переправы через Керченский пролив ожидают 270 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Ейск" за минувшие сутки перевезли в Крым 40 машин и 46 пассажиров.
"На перехватывающей парковке в поселке Ильич 8 декабря ждут очереди на переправу 270 автомобилей. Водителям выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.
21 ноября, 19:16Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня
Обстановка на переправе
Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет. По прогнозу Росгидромета, в течение дня сохранится ветер скоростью 5-10 м/с, без существенных осадков, высота волн 10-60 см.
Курсирующие на линии паромы выполнили более 930 рейсов. Всего с момента запуска переправы через пролив в обе стороны перевезено более 41 тысячи пассажиров, 27,7 тысяч автотранспортных средств и почти 3,3 тысячи железнодорожных вагонов.
Согласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты.
25 октября, 21:52Не преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов Крыма
Сухопутный коридор в Крым
Сейчас для поездки на "большую землю" из Крыма и в обратном направлении у дальнобойщиков есть три пути: через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт и по альтернативному наземному маршруту через новые регионы РФ. Сухопутный маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.
Еще по теме: