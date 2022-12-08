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Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив

Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив

Переправы через Керченский пролив ожидают 270 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T14:21

2022-12-08T14:21

2022-12-08T14:21

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Переправы через Керченский пролив ожидают 270 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Ейск" за минувшие сутки перевезли в Крым 40 машин и 46 пассажиров.Обстановка на переправеПогода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет. По прогнозу Росгидромета, в течение дня сохранится ветер скоростью 5-10 м/с, без существенных осадков, высота волн 10-60 см.Курсирующие на линии паромы выполнили более 930 рейсов. Всего с момента запуска переправы через пролив в обе стороны перевезено более 41 тысячи пассажиров, 27,7 тысяч автотранспортных средств и почти 3,3 тысячи железнодорожных вагонов.Согласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты.Сухопутный коридор в КрымСейчас для поездки на "большую землю" из Крыма и в обратном направлении у дальнобойщиков есть три пути: через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт и по альтернативному наземному маршруту через новые регионы РФ. Сухопутный маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.Еще по теме:Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – властиВ каком состоянии северный сухопутный путь в КрымВ Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур

https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html

https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кубань, краснодар, керченская паромная переправа, новости крыма, транспорт, краснодарский край