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Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив
Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив
Переправы через Керченский пролив ожидают 270 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T14:21
2022-12-08T14:21
крым
кубань
краснодар
керченская паромная переправа
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Переправы через Керченский пролив ожидают 270 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Ейск" за минувшие сутки перевезли в Крым 40 машин и 46 пассажиров.Обстановка на переправеПогода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет. По прогнозу Росгидромета, в течение дня сохранится ветер скоростью 5-10 м/с, без существенных осадков, высота волн 10-60 см.Курсирующие на линии паромы выполнили более 930 рейсов. Всего с момента запуска переправы через пролив в обе стороны перевезено более 41 тысячи пассажиров, 27,7 тысяч автотранспортных средств и почти 3,3 тысячи железнодорожных вагонов.Согласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты.Сухопутный коридор в КрымСейчас для поездки на "большую землю" из Крыма и в обратном направлении у дальнобойщиков есть три пути: через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт и по альтернативному наземному маршруту через новые регионы РФ. Сухопутный маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.Еще по теме:Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – властиВ каком состоянии северный сухопутный путь в КрымВ Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html
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РИА Новости Крым
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крым, кубань, краснодар, керченская паромная переправа, новости крыма, транспорт, краснодарский край
Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив

Оперштаб: в очереди на Керченскую переправу ожидают 270 машин

14:21 08.12.2022
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМашины у паромной переправы в Керчи
Машины у паромной переправы в Керчи
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Переправы через Керченский пролив ожидают 270 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Ейск" за минувшие сутки перевезли в Крым 40 машин и 46 пассажиров.
"На перехватывающей парковке в поселке Ильич 8 декабря ждут очереди на переправу 270 автомобилей. Водителям выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.
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Курсирующие на линии паромы выполнили более 930 рейсов. Всего с момента запуска переправы через пролив в обе стороны перевезено более 41 тысячи пассажиров, 27,7 тысяч автотранспортных средств и почти 3,3 тысячи железнодорожных вагонов.
Согласно установленным в октябре правилам, переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Водителям остальных большегрузов рекомендуют использовать альтернативные маршруты.
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Сейчас для поездки на "большую землю" из Крыма и в обратном направлении у дальнобойщиков есть три пути: через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт и по альтернативному наземному маршруту через новые регионы РФ. Сухопутный маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.
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КрымКубаньКраснодарКерченская паромная переправаНовости КрымаТранспортКраснодарский край
 
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