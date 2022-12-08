https://crimea.ria.ru/20221208/kerchenskaya-pereprava-8-dekabrya-kak-khodyat-paromy-1125746865.html

Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы

Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы

Через Керченскую паромную переправу перевезено более 41 тысячи пассажиров и свыше 27,7 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T10:02

2022-12-08T10:02

2022-12-08T10:03

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезено более 41 тысячи пассажиров и свыше 27,7 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти >>"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 41 086 пассажиров, 27 775 единиц автотранспорта и 3297 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 931 рейс", - говорится в сообщении.Погода на Керченской переправеПогода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.Ограничения на проезд через переправуС 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда грузовых авто к Керченской паромной переправе. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Также отправить груз можно по железной дороге.Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым >>По информации Минтранса РФ, определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов - скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

https://crimea.ria.ru/20221206/nagruzka-na-kpp-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-vyrosla-v-10-raz-1125718625.html

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керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, керчь, погода, керченский пролив, черное море, кубань, общество