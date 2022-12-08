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Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы
Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы
Через Керченскую паромную переправу перевезено более 41 тысячи пассажиров и свыше 27,7 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T10:02
2022-12-08T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезено более 41 тысячи пассажиров и свыше 27,7 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти &gt;&gt;"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 41 086 пассажиров, 27 775 единиц автотранспорта и 3297 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 931 рейс", - говорится в сообщении.Погода на Керченской переправеПогода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.Ограничения на проезд через переправуС 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда грузовых авто к Керченской паромной переправе. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Также отправить груз можно по железной дороге.Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым &gt;&gt;По информации Минтранса РФ, определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов - скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.
https://crimea.ria.ru/20221206/nagruzka-na-kpp-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-vyrosla-v-10-raz-1125718625.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, керчь, погода, керченский пролив, черное море, кубань, общество
Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы

Как работает Керченская паромная переправа 8 декабря

10:02 08.12.2022 (обновлено: 10:03 08.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПалуба парома "Крым" на Керченском проливе.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезено более 41 тысячи пассажиров и свыше 27,7 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти >>
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 41 086 пассажиров, 27 775 единиц автотранспорта и 3297 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 931 рейс", - говорится в сообщении.
Погода на Керченской переправе
Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера четверга сохранится юго-восточный, южный ветер 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +9…11, воды в море +4…5 градусов", - добавили в ведомстве.
Ограничения на проезд через переправу
С 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда грузовых авто к Керченской паромной переправе. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Также отправить груз можно по железной дороге.
Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым >>
По информации Минтранса РФ, определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов - скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.
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Керченская паромная переправаТранспортКрымНовости КрымаКерчьПогодаКерченский проливЧерное мореКубаньОбщество
 
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