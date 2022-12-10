https://crimea.ria.ru/20221210/parallelnye-miry-zachem-time-nazval-zelenskogo-chelovekom-goda-1125787778.html

Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года"

Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года" - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года"

Решение о присвоении президенту Украины Владимиру Зеленскому звания "Человек года" принято в рамках нарративного освещения всего украинского кризиса и для... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T08:47

2022-12-10T08:47

2022-12-10T08:47

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

политика

в мире

сво

мнения

сергей мельничук

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Решение о присвоении президенту Украины Владимиру Зеленскому звания "Человек года" принято в рамках нарративного освещения всего украинского кризиса и для оправдания финансовых вливаний и оружейных поставок на Украину. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал крымский политолог Сергей Мельничук.Американский журнал Time в декабре традиционно объявил обладателя звания "Человек года". В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленский. Такой выбор издание объяснило "заразительной смелостью" политика, решившего не уезжать из Киева после начала спецоперации и посетившего Херсон сразу после отвода Армии РФ.Строго конъюнктурный выбор"На мой взгляд, если мы говорим про эту сложившуюся у Time традицию с "Человеком года", это испокон веков абсолютно конъюнктурные по отношению к американской власти решения. Так было и всегда будет. Не думаю, что это делается с целью заботы о боевом духе украинской армии - этим рьяно занимаются украинские СМИ. А здесь вопрос, что ответить собственному народу, который начал интересоваться, куда уходят деньги", - говорит политолог.Параллельная реальностьМельничук отметил традиционную практику западных СМИ конструировать "способы восприятия событий, в том числе тех, которых вообще никогда не было":Как полагают крымские эксперты, даже если президентские выборы на Украине в 2024 году состоятся, имя нового главы государства все равно будут определять США, а не украинский народ. В то же время возможная смена действующего президента Владимира Зеленского другой фигурой во многом будет зависеть от хода специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворотПочему Украину не принимают в ЕС и НАТО – экспертыВ МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал

https://crimea.ria.ru/20221102/senator-rasskazal-chto-mozhet-sluchitsya-s-zelenskim-v-krymu-1125219137.html

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владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, сво, мнения, сергей мельничук, украина