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Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года" - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года"
Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года" - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года"
Решение о присвоении президенту Украины Владимиру Зеленскому звания "Человек года" принято в рамках нарративного освещения всего украинского кризиса и для... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T08:47
2022-12-10T08:47
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
политика
в мире
сво
мнения
сергей мельничук
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Решение о присвоении президенту Украины Владимиру Зеленскому звания "Человек года" принято в рамках нарративного освещения всего украинского кризиса и для оправдания финансовых вливаний и оружейных поставок на Украину. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал крымский политолог Сергей Мельничук.Американский журнал Time в декабре традиционно объявил обладателя звания "Человек года". В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленский. Такой выбор издание объяснило "заразительной смелостью" политика, решившего не уезжать из Киева после начала спецоперации и посетившего Херсон сразу после отвода Армии РФ.Строго конъюнктурный выбор"На мой взгляд, если мы говорим про эту сложившуюся у Time традицию с "Человеком года", это испокон веков абсолютно конъюнктурные по отношению к американской власти решения. Так было и всегда будет. Не думаю, что это делается с целью заботы о боевом духе украинской армии - этим рьяно занимаются украинские СМИ. А здесь вопрос, что ответить собственному народу, который начал интересоваться, куда уходят деньги", - говорит политолог.Параллельная реальностьМельничук отметил традиционную практику западных СМИ конструировать "способы восприятия событий, в том числе тех, которых вообще никогда не было":Как полагают крымские эксперты, даже если президентские выборы на Украине в 2024 году состоятся, имя нового главы государства все равно будут определять США, а не украинский народ. В то же время возможная смена действующего президента Владимира Зеленского другой фигурой во многом будет зависеть от хода специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворотПочему Украину не принимают в ЕС и НАТО – экспертыВ МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
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владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, сво, мнения, сергей мельничук, украина
Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года"

Политолог оценил выбор американского журнала Time, назвавшего Зеленского "человеком года"

08:47 10.12.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Решение о присвоении президенту Украины Владимиру Зеленскому звания "Человек года" принято в рамках нарративного освещения всего украинского кризиса и для оправдания финансовых вливаний и оружейных поставок на Украину. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал крымский политолог Сергей Мельничук.
Американский журнал Time в декабре традиционно объявил обладателя звания "Человек года". В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленский. Такой выбор издание объяснило "заразительной смелостью" политика, решившего не уезжать из Киева после начала спецоперации и посетившего Херсон сразу после отвода Армии РФ.

Строго конъюнктурный выбор

"На мой взгляд, если мы говорим про эту сложившуюся у Time традицию с "Человеком года", это испокон веков абсолютно конъюнктурные по отношению к американской власти решения. Так было и всегда будет. Не думаю, что это делается с целью заботы о боевом духе украинской армии - этим рьяно занимаются украинские СМИ. А здесь вопрос, что ответить собственному народу, который начал интересоваться, куда уходят деньги", - говорит политолог.
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Параллельная реальность

Мельничук отметил традиционную практику западных СМИ конструировать "способы восприятия событий, в том числе тех, которых вообще никогда не было":
"Если упростить - они сейчас помогают "человеку года", как-никак.Это должно снимать часть вопросов у общества. А что он сделал - это не важно. Ему сформируют нужный образ из параллельной реальности. Хотя те методы, которые использует Зеленский, уже давно нельзя категоризировать как демократические. Вообще, посягательства на права человека, начались задолго до начала СВО", - напомнил эксперт.
Как полагают крымские эксперты, даже если президентские выборы на Украине в 2024 году состоятся, имя нового главы государства все равно будут определять США, а не украинский народ. В то же время возможная смена действующего президента Владимира Зеленского другой фигурой во многом будет зависеть от хода специальной военной операции.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаВ миреСВОМненияСергей МельничукУкраина
 
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