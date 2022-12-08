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Главные события и заявления дня: 8 декабря - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Главные события и заявления дня: 8 декабря
Главные события и заявления дня: 8 декабря - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Главные события и заявления дня: 8 декабря
Над Севастопольской бухтой сбит очередной беспилотник. ВС РФ уничтожили польских наемников под Харьковом. Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T22:04
2022-12-08T22:04
главное за день
крым
севастополь
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
специальная военная операция рф на украине
дмитрий песков
сбу (служба безопасности украины)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Над Севастопольской бухтой сбит очередной беспилотник. ВС РФ уничтожили польских наемников под Харьковом. Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года. Риски нападения на Крым сохраняются. В России могут вернуть смертную казнь. Двум городам в Крыму дадут 785 млн руб "на свалки". В Севастополе арестовали шпионов СБУ. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Севастопольской бухтой сбит беспилотникОб уничтожении беспилотника утром 8 декабря сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ВС РФ уничтожили польских наемников под ХарьковомВоздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 90 наемников из Польши в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников", – рассказали в ведомстве.Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца годаВзорваный ВСУ при отступлении мост через пролив Тонкий будет восстановлен до конца года. Движение по нему запустят после 20 декабря. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Строители уже заменили взорванные пролеты, отремонтировали опоры, уложили асфальт. Сейчас идут финальные работы: устанавливаются ограждения и наносится разметка. После завершения работ удастся восстановить полноценное автомобильное сообщение между материковой частью Генического муниципального округа и косой Арабатская стрелка.Риски нападения на Крым сохраняютсяРиски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, но принимаются эффективные меры по противодействию этим атакам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В России могут вернуть смертную казньО возможности вернуть в России высшую меру наказания заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, сделать это будет можно без внесения изменений в Конституцию."Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания", – подчеркнул он.Двум городам в Крыму дадут 785 млн руб "на свалки"Власти республики выделят двум городам Крыма 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок. Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК."Распределить субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", – говорится в документе.В Севастополе арестовали шпионов СБУ В Севастополе задержаны и арестованы два местных жителя, которые передавали данные о военных объектах РФ и ФСБ Украине. Об этом сообщили в ФСБ России.
крым
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херсонская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, крым, севастополь, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, специальная военная операция рф на украине, дмитрий песков, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии
Главные события и заявления дня: 8 декабря

Главные события и заявления четверга, 8 декабря

22:04 08.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевУдарные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" на фоне памятника Затопленным кораблям в Севастополе
Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник на фоне памятника Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Над Севастопольской бухтой сбит очередной беспилотник. ВС РФ уничтожили польских наемников под Харьковом. Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года. Риски нападения на Крым сохраняются. В России могут вернуть смертную казнь. Двум городам в Крыму дадут 785 млн руб "на свалки". В Севастополе арестовали шпионов СБУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Над Севастопольской бухтой сбит беспилотник
Об уничтожении беспилотника утром 8 декабря сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко", – сообщил он.
ВС РФ уничтожили польских наемников под Харьковом
Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 90 наемников из Польши в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников", – рассказали в ведомстве.
Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года
Взорваный ВСУ при отступлении мост через пролив Тонкий будет восстановлен до конца года. Движение по нему запустят после 20 декабря. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Строители уже заменили взорванные пролеты, отремонтировали опоры, уложили асфальт. Сейчас идут финальные работы: устанавливаются ограждения и наносится разметка. После завершения работ удастся восстановить полноценное автомобильное сообщение между материковой частью Генического муниципального округа и косой Арабатская стрелка.
Риски нападения на Крым сохраняются
Риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, но принимаются эффективные меры по противодействию этим атакам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В России могут вернуть смертную казнь
О возможности вернуть в России высшую меру наказания заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, сделать это будет можно без внесения изменений в Конституцию.
"Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания", – подчеркнул он.
Двум городам в Крыму дадут 785 млн руб "на свалки"
Власти республики выделят двум городам Крыма 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок. Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК.
"Распределить субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", – говорится в документе.
В Севастополе арестовали шпионов СБУ
В Севастополе задержаны и арестованы два местных жителя, которые передавали данные о военных объектах РФ и ФСБ Украине. Об этом сообщили в ФСБ России.
"В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении. Здесь также поделились подробностями о деятельности задержанных.
 
Главное за деньКрымСевастопольБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяСпециальная военная операция РФ на УкраинеДмитрий ПесковСБУ (Служба безопасности Украины)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоНовые регионы России
 
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