https://crimea.ria.ru/20221208/dvum-gorodam-kryma-dadut-785-mln-rub-na-likvidatsiyu-stikhiynykh-svalok-1125756694.html

Двум городам Крыма дадут 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок

Двум городам Крыма дадут 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Двум городам Крыма дадут 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок

Крымские города Судак и Белогорск в 2022-2024 годах получат субсидию из бюджета республики в суммарном объеме 785 миллионов рублей на ликвидацию... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T16:17

2022-12-08T16:17

2022-12-08T15:33

крым

судак

белогорск

экономика

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Крымские города Судак и Белогорск в 2022-2024 годах получат субсидию из бюджета республики в суммарном объеме 785 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК."Распределить субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", – говорится в документе, опубликованном на портале правительства республики.Согласно распоряжению, в текущем году размер субсидии для Судака составляет 566,8 млн рублей, для Белогорска – 65,3 млн рублей.Также распоряжением установлен размер соответствующих субсидий для этих двух городов на 2023 и 2024 годы. Так, Судак в течение двух лет получит 950 тыс. рублей, Белогорск – почти 152 млн рублей.Как решается "мусорная проблема" в КрымуВ республике планируется строительство двух мусороперерабатывающих заводов – в Белогорском и Сакском районах. Подрядчиком определен "Российский экологический оператор". Экотехнопарк в Белогорском районе будет мощностью 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе - 200 тысяч тонн. Общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.На сегодняшний день для вывоза твердых бытовых отходов предусмотрено восемь мест. После строительства заводов по обработке и утилизации отходов (экотехнопарков) останется два основных полигона. Основным будет Белогорский полигон, а также будет полигон с сортировкой в Суворово на западе полуострова. Создание экотехнопарков позволит снизить количество полигонного захоронения и повысить уровень использования вторичного сырья в производственном процессе.Еще по теме:Производителей товаров из мусора поддержат субсидиямиКак не допустить превращения Крыма в свалку - замминистра ЖКХ

https://crimea.ria.ru/20221108/kak-novye-musoropererabatyvayuschie-zavody-ochistyat-krym-1125275409.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, белогорск, экономика, совет министров рк, новости крыма