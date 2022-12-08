https://crimea.ria.ru/20221208/v-rossii-mogut-vernut-smertnuyu-kazn--medvedev-1125758779.html

В России могут вернуть смертную казнь — Медведев

В России могут вернуть смертную казнь — Медведев - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В России могут вернуть смертную казнь — Медведев

В России могут вернуть смертную казнь без изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T18:11

2022-12-08T18:11

2022-12-08T18:11

дмитрий медведев

россия

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В России могут вернуть смертную казнь без изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости."Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало", — сказал Медведев.При этом он отметил, что вносить изменения для этого в основной закон государства не обязательно, достаточно изменить позиции Конституционного суда по этому вопросу."А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", — подчеркнул Медведев.Он также подчеркнул, что никогда не заявлял о необходимости возвращения таких мер наказания.Ранее Медведев комментировал возвращение смертной казни после задержания четырех молодых людей, обвиняемых в терроризме. По версии следствия, злоумышленники поджигали объекты ОАО "Российские железные дороги" на территории Калининского района Уфы и Уфимского района.В свою очередь председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что не поддерживает инициативу отмены моратория на смертную казнь в стране и считает, что в нынешних условиях основой для возвращения этой меры наказания может быть только изменение действующей Конституции страны.Еще по теме:В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновниковСмертную казнь в России вернуть нельзя и не нужно – КС РФВолодин призвал сохранить смертную казнь в ДНР

https://crimea.ria.ru/20221129/glava-konstitutsionnogo-suda-vyskazalsya-po-povodu-smertnoy-kazni-v-rf-1125599468.html

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дмитрий медведев, россия, общество, закон и право