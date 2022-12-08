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В России могут вернуть смертную казнь — Медведев - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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В России могут вернуть смертную казнь — Медведев
В России могут вернуть смертную казнь — Медведев - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В России могут вернуть смертную казнь — Медведев
В России могут вернуть смертную казнь без изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T18:11
2022-12-08T18:11
дмитрий медведев
россия
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В России могут вернуть смертную казнь без изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости."Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало", — сказал Медведев.При этом он отметил, что вносить изменения для этого в основной закон государства не обязательно, достаточно изменить позиции Конституционного суда по этому вопросу."А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", — подчеркнул Медведев.Он также подчеркнул, что никогда не заявлял о необходимости возвращения таких мер наказания.Ранее Медведев комментировал возвращение смертной казни после задержания четырех молодых людей, обвиняемых в терроризме. По версии следствия, злоумышленники поджигали объекты ОАО "Российские железные дороги" на территории Калининского района Уфы и Уфимского района.В свою очередь председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что не поддерживает инициативу отмены моратория на смертную казнь в стране и считает, что в нынешних условиях основой для возвращения этой меры наказания может быть только изменение действующей Конституции страны.Еще по теме:В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновниковСмертную казнь в России вернуть нельзя и не нужно – КС РФВолодин призвал сохранить смертную казнь в ДНР
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дмитрий медведев, россия, общество, закон и право
В России могут вернуть смертную казнь — Медведев

Смертную казнь в России могут вернуть без изменений в Конституции — Медведев

18:11 08.12.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В России могут вернуть смертную казнь без изменений в Конституцию, но только при крайних обстоятельствах. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
"Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало", — сказал Медведев.
При этом он отметил, что вносить изменения для этого в основной закон государства не обязательно, достаточно изменить позиции Конституционного суда по этому вопросу.
Главный зал заседаний Конституционного Суда РФ. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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"А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", — подчеркнул Медведев.
Он также подчеркнул, что никогда не заявлял о необходимости возвращения таких мер наказания.
Ранее Медведев комментировал возвращение смертной казни после задержания четырех молодых людей, обвиняемых в терроризме. По версии следствия, злоумышленники поджигали объекты ОАО "Российские железные дороги" на территории Калининского района Уфы и Уфимского района.
Заключение
20 апреля, 21:02
Почему в России невозможно вернуть смертную казнь – мнение юриста
В свою очередь председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что не поддерживает инициативу отмены моратория на смертную казнь в стране и считает, что в нынешних условиях основой для возвращения этой меры наказания может быть только изменение действующей Конституции страны.
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