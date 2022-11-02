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Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь
Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь
В случае необходимости мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в рамках действующей Конституции при изменении правовых позиций... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:27
2022-11-02T15:56
дмитрий медведев
общество
закон и право
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В случае необходимости мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в рамках действующей Конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Поводом для комментария послужило задержание четырех молодых людей, обвиняемых в терроризме. По версии следствия, злоумышленники совершали террористические акты путем поджогов объектов ОАО "Российские железные дороги" на территории Калининского района Уфы и Уфимского района.По словам Медведева, на территории России начали действовать "разнообразные жовто-блакитные диверсанты". Замглавы Совбеза напомнил в этой связи, что во время Великой Отечественной войны "с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался".
https://crimea.ria.ru/20220629/smertnuyu-kazn-v-rossii-vernut-nelzya-i-ne-nuzhno--ks-rf--1123698374.html
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дмитрий медведев, общество, закон и право, российская федерация (россия, рф)
Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь

Медведев назвал путь преодоления моратория на смертную казнь в России

15:27 02.11.2022 (обновлено: 15:56 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В случае необходимости мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в рамках действующей Конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Поводом для комментария послужило задержание четырех молодых людей, обвиняемых в терроризме. По версии следствия, злоумышленники совершали террористические акты путем поджогов объектов ОАО "Российские железные дороги" на территории Калининского района Уфы и Уфимского района.
По словам Медведева, на территории России начали действовать "разнообразные жовто-блакитные диверсанты". Замглавы Совбеза напомнил в этой связи, что во время Великой Отечественной войны "с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался".
Конституционный суд РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:48
Смертную казнь в России вернуть нельзя и не нужно – КС РФ
Дмитрий МедведевОбществоЗакон и правоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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