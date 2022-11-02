https://crimea.ria.ru/20221102/medvedev-vyskazalsya-po-povodu-preodoleniya-moratoriya-na-smertnuyu-kazn-1125211171.html

Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь

Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь

В случае необходимости мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в рамках действующей Конституции при изменении правовых позиций... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:27

2022-11-02T15:27

2022-11-02T15:56

дмитрий медведев

общество

закон и право

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/02/1123728849_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_fd8a15ac8961cf4c0521f2f50d35f089.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В случае необходимости мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в рамках действующей Конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Поводом для комментария послужило задержание четырех молодых людей, обвиняемых в терроризме. По версии следствия, злоумышленники совершали террористические акты путем поджогов объектов ОАО "Российские железные дороги" на территории Калининского района Уфы и Уфимского района.По словам Медведева, на территории России начали действовать "разнообразные жовто-блакитные диверсанты". Замглавы Совбеза напомнил в этой связи, что во время Великой Отечественной войны "с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался".

https://crimea.ria.ru/20220629/smertnuyu-kazn-v-rossii-vernut-nelzya-i-ne-nuzhno--ks-rf--1123698374.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество, закон и право, российская федерация (россия, рф)