https://crimea.ria.ru/20221207/v-belorussii-vvodyat-smertnuyu-kazn-za-gosizmenu-voennykh-i-chinovnikov-1125744781.html

В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников

В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников

В Белоруссии вводят смертную казнь за государственную измену для чиновников и военнослужащих. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T21:40

2022-12-07T21:40

2022-12-07T21:40

белоруссия

закон и право

общество

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии вводят смертную казнь за государственную измену для чиновников и военнослужащих. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания, сообщает правительственное издание "Белта".Цель – принять меры упреждающего характера путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, пояснили в пресс-службе депутатского корпуса.В частности, документом предлагается предусмотреть возможность применять исключительную меру наказания – смертную казнь за измену государству, в случае если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.Одна из статей, наоборот, дополняется, предусматривая возможность освободить гражданина от уголовной ответственности за приготовление к диверсии в случае ее предотвращения.Также проектом закона Уголовный кодекс дополняется статьей о пропаганде терроризма и статьей о нарушении требований по защите государственных секретов. Вносится и дополнение, которым устанавливается ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы страны, а также иные войска, воинские формирования и военизированные организации Беларуси.Помимо этого, документом устанавливается штраф от 500 до 50 тыс. базовых величин за антигосударственные преступления.Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин назвал способ возвращения смертной казни в России.

https://crimea.ria.ru/20221102/medvedev-vyskazalsya-po-povodu-preodoleniya-moratoriya-na-smertnuyu-kazn-1125211171.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, закон и право, общество, армия и флот