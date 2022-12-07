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В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников
В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников
В Белоруссии вводят смертную казнь за государственную измену для чиновников и военнослужащих. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T21:40
2022-12-07T21:40
белоруссия
закон и право
общество
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии вводят смертную казнь за государственную измену для чиновников и военнослужащих. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания, сообщает правительственное издание "Белта".Цель – принять меры упреждающего характера путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, пояснили в пресс-службе депутатского корпуса.В частности, документом предлагается предусмотреть возможность применять исключительную меру наказания – смертную казнь за измену государству, в случае если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.Одна из статей, наоборот, дополняется, предусматривая возможность освободить гражданина от уголовной ответственности за приготовление к диверсии в случае ее предотвращения.Также проектом закона Уголовный кодекс дополняется статьей о пропаганде терроризма и статьей о нарушении требований по защите государственных секретов. Вносится и дополнение, которым устанавливается ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы страны, а также иные войска, воинские формирования и военизированные организации Беларуси.Помимо этого, документом устанавливается штраф от 500 до 50 тыс. базовых величин за антигосударственные преступления.Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин назвал способ возвращения смертной казни в России.
https://crimea.ria.ru/20221102/medvedev-vyskazalsya-po-povodu-preodoleniya-moratoriya-na-smertnuyu-kazn-1125211171.html
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белоруссия, закон и право, общество, армия и флот
В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников

Белоруссия вводит смертную казнь за госизмену военных и чиновников – законопроект одобрен

21:40 07.12.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии вводят смертную казнь за государственную измену для чиновников и военнослужащих. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания, сообщает правительственное издание "Белта".
"Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Цель – принять меры упреждающего характера путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, пояснили в пресс-службе депутатского корпуса.
В частности, документом предлагается предусмотреть возможность применять исключительную меру наказания – смертную казнь за измену государству, в случае если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.
Одна из статей, наоборот, дополняется, предусматривая возможность освободить гражданина от уголовной ответственности за приготовление к диверсии в случае ее предотвращения.
Также проектом закона Уголовный кодекс дополняется статьей о пропаганде терроризма и статьей о нарушении требований по защите государственных секретов. Вносится и дополнение, которым устанавливается ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы страны, а также иные войска, воинские формирования и военизированные организации Беларуси.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь
Помимо этого, документом устанавливается штраф от 500 до 50 тыс. базовых величин за антигосударственные преступления.
Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин назвал способ возвращения смертной казни в России.
БелоруссияЗакон и правоОбществоАрмия и флот
 
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