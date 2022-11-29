https://crimea.ria.ru/20221129/glava-konstitutsionnogo-suda-vyskazalsya-po-povodu-smertnoy-kazni-v-rf-1125599468.html
Глава Конституционного суда назвал способ возвращения смертной казни в РФ
Глава Конституционного суда назвал способ возвращения смертной казни в РФ - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Глава Конституционного суда назвал способ возвращения смертной казни в РФ
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не поддерживает инициативу отмены моратория на смертную казнь в стране и считает, что в нынешних условиях... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T14:45
2022-11-29T14:45
2022-11-29T14:47
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не поддерживает инициативу отмены моратория на смертную казнь в стране и считает, что в нынешних условиях основой для возвращения этой меры наказания может быть только изменение действующей Конституции страны."Периодически поднимается вопрос: давайте введем смертную казнь. Я не берусь говорить вместо политиков, социологов, философов, законодателей, потому что это их прерогатива. Но есть прерогатива юридическая, в том числе у Конституционного суда. Этот мораторий держится на двух решениях КС – 1999 года и 2009 года", - сказал Зорькин на Всероссийском съезде судей, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что в России за долгие годы моратория сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого "граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни".Глава КС также напомнил, что Россия поддерживала многие международные документы о моратории на смертную казнь, в том числе резолюции Генассамблеи ООН.По его мнению, "только лишь изменение Конституции в этих условиях может послужить основой для возобновления смертной казни"."Напомню, что это статья 20-я, относящаяся к главе II "Права и свободы человека и гражданина". Конституция построена так, что чтобы изменить эту статью, придать ей другой смысл, нужно практически принимать новую Конституцию. Если готовы те, кто выступают за это (отмену моратория – ред.), тогда, что называется, флаг им в руки", - заключил Зорькин.
https://crimea.ria.ru/20221102/medvedev-vyskazalsya-po-povodu-preodoleniya-moratoriya-na-smertnuyu-kazn-1125211171.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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закон и право, российская федерация (россия, рф)
Глава Конституционного суда назвал способ возвращения смертной казни в РФ
Глава Конституционного суда Зорькин выступил против возвращения смертной казни в РФ
14:45 29.11.2022 (обновлено: 14:47 29.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не поддерживает инициативу отмены моратория на смертную казнь в стране и считает, что в нынешних условиях основой для возвращения этой меры наказания может быть только изменение действующей Конституции страны.
"Периодически поднимается вопрос: давайте введем смертную казнь. Я не берусь говорить вместо политиков, социологов, философов, законодателей, потому что это их прерогатива. Но есть прерогатива юридическая, в том числе у Конституционного суда. Этот мораторий держится на двух решениях КС – 1999 года и 2009 года", - сказал Зорькин на Всероссийском съезде судей, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в России за долгие годы моратория сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого "граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни".
Глава КС также напомнил, что Россия поддерживала многие международные документы о моратории на смертную казнь, в том числе резолюции Генассамблеи ООН.
"Повышенная напряженность конкретного исторического времени – не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости… При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России", – считает Зорькин.
По его мнению, "только лишь изменение Конституции в этих условиях может послужить основой для возобновления смертной казни".
"Напомню, что это статья 20-я, относящаяся к главе II "Права и свободы человека и гражданина". Конституция построена так, что чтобы изменить эту статью, придать ей другой смысл, нужно практически принимать новую Конституцию. Если готовы те, кто выступают за это (отмену моратория – ред.), тогда, что называется, флаг им в руки", - заключил Зорькин.