https://crimea.ria.ru/20221130/glavnye-sobytiya-oktyabrya-2022-glazami-fotokorov-ria-novosti-krym-1125431305.html

Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым

Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым

Настоящая осень в Крыму. Ноябрь. Природа замирает, но обычная жизнь - нет. В этом месяце корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, что происходит с... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T20:00

2022-11-30T20:00

2022-11-30T20:00

фотоленты

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крым

северо-крымский канал

специальная военная операция рф на украине

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луганская народная республика (лнр)

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Настоящая осень в Крыму. Ноябрь. Природа замирает, но обычная жизнь - нет. В этом месяце корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, что происходит с Северо-Крымским каналом зимой и как его готовят к этому периоду. А вот работы по стройке трасс не стоят на месте. Второй этап объездной трассы вокруг Симферополя, так называемого Южного обхода, должен завершится в 2025 году. Но строители активно работают на объекте уже сейчас. А вот в севастопольской Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист": там по проекту должна появиться зона отдыха.11 ноября в Симферополе простились с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, российского политика похоронили на городском кладбище Симферополя.Художники Донбасса впервые за 16 лет привезли в Крым свои полотна. На них не только суровая реальность борьбы ЛНР и ДНР за независимость от Украины, так и яркие, наполненные цветом пейзажи и натюрморты.Крым в ноябре в рамках осеннего призыва отправил на срочную службу в армию и на флот 2,5 тыс. молодых крымчан.Пока одни крымчане служат родине, другие им помогают. Общественники и волонтеры Крыма работают по 11 направлениям помощи воинам в СВО, они не только собирают необходимое у тех, кто хочет помочь, но и собственноручно изготавливают необходимые на передовой вещи: вяжут носки и ....сушат борщ.В В перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Семашко появилась возможность оперировать новорожденных с патологиями. Раньше нуждающихся в экстренной медицинской помощи новорожденных нужно было транспортировать в республиканскую детскую клиническую больницу, сегодня же срочные операции проводят непосредственно в перинатальном центре, что значительно повышает шансы выживаемости новорожденных.

https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html

крым

севастополь

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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