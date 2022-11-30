Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым
Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду.
Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду.
На насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают.
На насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают.
Одна из мер по подготовке к холодам — опорожнение канала. Минимальное количество воды все равно останется, но это позволит увидеть, какие места требуют дополнительной очистки, и убрать ненужный мусор.
Одна из мер по подготовке к холодам — опорожнение канала. Минимальное количество воды все равно останется, но это позволит увидеть, какие места требуют дополнительной очистки, и убрать ненужный мусор.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и разгрузит участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и разгрузит участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы.
Здания на месте завода "Металлист" сносят, а вот некоторые деревья пересаживают. Именно осенью они легко приживутся на новом месте.
Здания на месте завода "Металлист" сносят, а вот некоторые деревья пересаживают. Именно осенью они легко приживутся на новом месте.
На церемонии прощания заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.
На церемонии прощания заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.
Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.
Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.
Осенний призыв начался с 1 ноября, и отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.
Осенний призыв начался с 1 ноября, и отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.
Крымские волонтеры, которые производят окопные свечи, нашли последователей и в других регионах России, так как крымская технология уже проверена на линии боевого соприкосновения. Ярмарка волонтеров СВО прошла в ноябре в Симферополе.
Крымские волонтеры, которые производят окопные свечи, нашли последователей и в других регионах России, так как крымская технология уже проверена на линии боевого соприкосновения. Ярмарка волонтеров СВО прошла в ноябре в Симферополе.
Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый год в Крыму рождается около 80 недоношенных мальчиков и девочек.
Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый год в Крыму рождается около 80 недоношенных мальчиков и девочек.
Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду.
На насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают.
Одна из мер по подготовке к холодам — опорожнение канала. Минимальное количество воды все равно останется, но это позволит увидеть, какие места требуют дополнительной очистки, и убрать ненужный мусор.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и разгрузит участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы.
Здания на месте завода "Металлист" сносят, а вот некоторые деревья пересаживают. Именно осенью они легко приживутся на новом месте.
На церемонии прощания заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.
Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.
Осенний призыв начался с 1 ноября, и отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.
Крымские волонтеры, которые производят окопные свечи, нашли последователей и в других регионах России, так как крымская технология уже проверена на линии боевого соприкосновения. Ярмарка волонтеров СВО прошла в ноябре в Симферополе.
Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый год в Крыму рождается около 80 недоношенных мальчиков и девочек.