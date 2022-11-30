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Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20221130/glavnye-sobytiya-oktyabrya-2022-glazami-fotokorov-ria-novosti-krym-1125431305.html
Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым
Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым
Настоящая осень в Крыму. Ноябрь. Природа замирает, но обычная жизнь - нет. В этом месяце корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, что происходит с... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T20:00
2022-11-30T20:00
фотоленты
фото
крым
северо-крымский канал
специальная военная операция рф на украине
севастополь
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
симферополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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Настоящая осень в Крыму. Ноябрь. Природа замирает, но обычная жизнь - нет. В этом месяце корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, что происходит с Северо-Крымским каналом зимой и как его готовят к этому периоду. А вот работы по стройке трасс не стоят на месте. Второй этап объездной трассы вокруг Симферополя, так называемого Южного обхода, должен завершится в 2025 году. Но строители активно работают на объекте уже сейчас. А вот в севастопольской Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист": там по проекту должна появиться зона отдыха.11 ноября в Симферополе простились с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, российского политика похоронили на городском кладбище Симферополя.Художники Донбасса впервые за 16 лет привезли в Крым свои полотна. На них не только суровая реальность борьбы ЛНР и ДНР за независимость от Украины, так и яркие, наполненные цветом пейзажи и натюрморты.Крым в ноябре в рамках осеннего призыва отправил на срочную службу в армию и на флот 2,5 тыс. молодых крымчан.Пока одни крымчане служат родине, другие им помогают. Общественники и волонтеры Крыма работают по 11 направлениям помощи воинам в СВО, они не только собирают необходимое у тех, кто хочет помочь, но и собственноручно изготавливают необходимые на передовой вещи: вяжут носки и ....сушат борщ.В В перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Семашко появилась возможность оперировать новорожденных с патологиями. Раньше нуждающихся в экстренной медицинской помощи новорожденных нужно было транспортировать в республиканскую детскую клиническую больницу, сегодня же срочные операции проводят непосредственно в перинатальном центре, что значительно повышает шансы выживаемости новорожденных.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html
крым
севастополь
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
симферополь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фото, крым, северо-крымский канал, специальная военная операция рф на украине, севастополь, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым

Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым

20:00 30.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Настоящая осень в Крыму. Ноябрь. Природа замирает, но обычная жизнь - нет. В этом месяце корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, что происходит с Северо-Крымским каналом зимой и как его готовят к этому периоду.
А вот работы по стройке трасс не стоят на месте. Второй этап объездной трассы вокруг Симферополя, так называемого Южного обхода, должен завершится в 2025 году. Но строители активно работают на объекте уже сейчас.
А вот в севастопольской Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист": там по проекту должна появиться зона отдыха.
11 ноября в Симферополе простились с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, российского политика похоронили на городском кладбище Симферополя.
Художники Донбасса впервые за 16 лет привезли в Крым свои полотна. На них не только суровая реальность борьбы ЛНР и ДНР за независимость от Украины, так и яркие, наполненные цветом пейзажи и натюрморты.
Крым в ноябре в рамках осеннего призыва отправил на срочную службу в армию и на флот 2,5 тыс. молодых крымчан.
Пока одни крымчане служат родине, другие им помогают. Общественники и волонтеры Крыма работают по 11 направлениям помощи воинам в СВО, они не только собирают необходимое у тех, кто хочет помочь, но и собственноручно изготавливают необходимые на передовой вещи: вяжут носки и ....сушат борщ.
В В перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Семашко появилась возможность оперировать новорожденных с патологиями. Раньше нуждающихся в экстренной медицинской помощи новорожденных нужно было транспортировать в республиканскую детскую клиническую больницу, сегодня же срочные операции проводят непосредственно в перинатальном центре, что значительно повышает шансы выживаемости новорожденных.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду.

Северо-Крымский канал
1 из 10

Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают.

Северо-Крымский канал
2 из 10

На насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Одна из мер по подготовке к холодам — опорожнение канала. Минимальное количество воды все равно останется, но это позволит увидеть, какие места требуют дополнительной очистки, и убрать ненужный мусор.

Северо-Крымский канал
3 из 10

Одна из мер по подготовке к холодам — опорожнение канала. Минимальное количество воды все равно останется, но это позволит увидеть, какие места требуют дополнительной очистки, и убрать ненужный мусор.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Строительство юго-восточного обхода Симферополя. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и разгрузит участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы.

Строительство юго-восточного обхода Симферополя
4 из 10

Строительство юго-восточного обхода Симферополя. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и разгрузит участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Здания на месте завода "Металлист" сносят, а вот некоторые деревья пересаживают. Именно осенью они легко приживутся на новом месте.

Стройплощадка на месте будущей яхтенной марины в Балаклаве
5 из 10

Здания на месте завода "Металлист" сносят, а вот некоторые деревья пересаживают. Именно осенью они легко приживутся на новом месте.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым

На церемонии прощания заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.

Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
6 из 10

На церемонии прощания заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.

Выставка художников ЛДНР
7 из 10

Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Осенний призыв начался с 1 ноября, и отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.

В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
8 из 10

Осенний призыв начался с 1 ноября, и отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские волонтеры, которые производят окопные свечи, нашли последователей и в других регионах России, так как крымская технология уже проверена на линии боевого соприкосновения. Ярмарка волонтеров СВО прошла в ноябре в Симферополе.

Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
9 из 10

Крымские волонтеры, которые производят окопные свечи, нашли последователей и в других регионах России, так как крымская технология уже проверена на линии боевого соприкосновения. Ярмарка волонтеров СВО прошла в ноябре в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый год в Крыму рождается около 80 недоношенных мальчиков и девочек.

Симферопольский клинический родильный дом №2
10 из 10

Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый год в Крыму рождается около 80 недоношенных мальчиков и девочек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10

Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10

На насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10

Одна из мер по подготовке к холодам — опорожнение канала. Минимальное количество воды все равно останется, но это позволит увидеть, какие места требуют дополнительной очистки, и убрать ненужный мусор.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10

Строительство юго-восточного обхода Симферополя. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и разгрузит участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10

Здания на месте завода "Металлист" сносят, а вот некоторые деревья пересаживают. Именно осенью они легко приживутся на новом месте.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
6 из 10

На церемонии прощания заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал Стремоусова удивительным человеком, оружием которого было слово.

© РИА Новости Крым
7 из 10

Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10

Осенний призыв начался с 1 ноября, и отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
9 из 10

Крымские волонтеры, которые производят окопные свечи, нашли последователей и в других регионах России, так как крымская технология уже проверена на линии боевого соприкосновения. Ярмарка волонтеров СВО прошла в ноябре в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10

Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый год в Крыму рождается около 80 недоношенных мальчиков и девочек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Первые заморозки в горах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 09:11
В Крыму прогнозируют заморозки
 
ФотолентыФотоКрымСеверо-Крымский каналСпециальная военная операция РФ на УкраинеСевастопольЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)СимферопольЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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