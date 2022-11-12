https://crimea.ria.ru/20221112/otkhod-vs-rf-iz-khersona-i-gibel-stremousova-top-novostey-nedeli-1125344842.html

Отход ВС РФ из Херсона и гибель Стремоусова: топ новостей недели

Отход ВС РФ из Херсона и гибель Стремоусова: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Отход ВС РФ из Херсона и гибель Стремоусова: топ новостей недели

Отвод российских войск на левый берег Днепра, гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, выборы в конгресс США, энергетический коллапс на Украине и РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T18:10

2022-11-12T18:10

2022-11-12T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Отвод российских войск на левый берег Днепра, гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, выборы в конгресс США, энергетический коллапс на Украине и сверка данных полисов ОМС в Крыму. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Отвод российских войск на левый берег Днепра9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Мнение КадыроваОценки экспертов, аналитиков и рядовых россиян по поводу вывода подразделений ВС РФ с правобережья Херсонщины разделились. Свое мнение выразил и глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам которого, генерал Суровикин "взвесив все "за" и "против", сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат".Прощание с Кириллом Стремоусовым9 ноября в ДТП погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут в Херсон и в сторону Новой Каховки. Предположительно причиной аварии стал опасный маневр водителя грузового автомобиля. Водитель машины Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. В итоге столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.Отпевание Стремоусова состоялось в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе крымской столицы. Проститься с погибшим пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, член Совета Федерации Сергей Цеков, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, крымский премьер Юрий Гоцанюк и другие. Кирилла Стремоусова похоронили на городском кладбище Симферополя.Выборы в СШАЗа океаном на этой неделе выбирали конгрессменов. Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Голосование прошло во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Голоса еще считают, но аналитики прочат победу республиканцам. По мнению политолога Марата Баширова, в этом случае республиканцы запустят процессы переориентации американской политики с российского трека на китайский, пересмотр санкционной политики в части энергоресурсов и расследование в части финансирования Украины.Блэкаут на УкраинеВ понедельник компания "Укрэнерго" объявила о введении плановых отключений света в семи областях Украины, предупредив при этом, что в отдельных регионах возможны аварийные отключения. Аналогичные объявления звучали на протяжении всей недели. Представитель энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что на севере и в центральных регионах Украины образовался большой дефицит электроэнергии, без поставки дополнительных генерирующих мощностей или же восстановления объектов энергетической инфраструктуры и ремонта линий электропередачи для перетока электричества из других регионов страны решить проблему не получится.Удары ВС РФ по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины последовали за терактом на Крымском мосту. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления.Сверка полисов ОМС в КрымуНа этой неделе страховая медицинская компания "Крыммедстрах" сообщила жителям полуострова о необходимости до зимы проверить данные полисов ОМС из-за изменений в законодательстве. Если вы поменяли паспорт (замена по возрасту, изменение фамилии, прочее) или адрес регистрации – нужно сообщить в страховую компанию новые данные для их актуализации. В некоторых случаях нужно будет изготовить новый полис ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

https://crimea.ria.ru/20221112/medvedev-rossiya-poka-ne-ispolzovala-ves-svoy-arsenal-vsemu-svoe-vremya-1125344224.html

https://crimea.ria.ru/20221112/dlya-evakuatsii-iz-zaporozhskoy-oblasti-net-prichin--zayavlenie-balitskogo-1125343348.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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