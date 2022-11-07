https://crimea.ria.ru/20221107/krymchanam-nuzhno-do-1-dekabrya-sverit-dannye-polisov-oms-1125262380.html
Крымчанам нужно до 1 декабря сверить данные полисов ОМС
Крымчанам нужно до 1 декабря сверить данные полисов ОМС - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Крымчанам нужно до 1 декабря сверить данные полисов ОМС
Жителям Крыма необходимо до зимы проверить данные полисов ОМС из-за изменений в законе. Об этом сообщили в пресс-службе страховой медицинской компании... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T18:46
2022-11-07T18:46
2022-11-07T18:46
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Крыма необходимо до зимы проверить данные полисов ОМС из-за изменений в законе. Об этом сообщили в пресс-службе страховой медицинской компании "Крыммедстрах"."С 1 декабря 2022 вступят в силу изменения в законодательстве по обязательному медицинскому страхованию. Сейчас проводятся мероприятия по проверке на соответствие данных граждан, которые оформили полис ОМС", - говорится в сообщении.Как отметили в страховой компании, на "горячую линию" нередко поступают обращения от застрахованных лиц, которые столкнулись с проблемами в получении бесплатной медицинской помощи по причине неактуальных данных в полисе ОМС. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо проконтролировать правильность внесенных данных.
https://crimea.ria.ru/20220727/foms-razyasnil-kogda-ne-nuzhen-polis-oms-1123971915.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Крымчанам нужно до 1 декабря сверить данные полисов ОМС
Крымчанам нужно до 1 декабря сверить данные полисов ОМС из-за изменений в законе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Крыма необходимо до зимы проверить данные полисов ОМС из-за изменений в законе. Об этом сообщили в пресс-службе страховой медицинской компании "Крыммедстрах".
"С 1 декабря 2022 вступят в силу изменения в законодательстве по обязательному медицинскому страхованию. Сейчас проводятся мероприятия по проверке на соответствие данных граждан, которые оформили полис ОМС", - говорится в сообщении.
Как отметили в страховой компании, на "горячую линию" нередко поступают обращения от застрахованных лиц, которые столкнулись с проблемами в получении бесплатной медицинской помощи по причине неактуальных данных в полисе ОМС. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо проконтролировать правильность внесенных данных.
"Если вы поменяли паспорт (замена по возрасту, изменение фамилии, прочее) или адрес регистрации – нужно сообщить в страховую компанию новые данные для их актуализации. В некоторых случаях нужно будет изготовить новый полис ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС", – пояснили в страховой компании.