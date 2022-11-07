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Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине
Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине
Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве и семи областях Украины, однако в отдельных регионах в течение дня возможны аварийные отключения... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T09:16
2022-11-07T09:16
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве и семи областях Украины, однако в отдельных регионах в течение дня возможны аварийные отключения. Об этом сообщает "Укрэнерго".В "Укрэнерго" также отметили, что в случае дефицита электроэнергии могут быть введены и экстренные аварийные отключения в отдельных областях."Будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше", - добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://crimea.ria.ru/20221104/yuzhno-ukrainskaya-aes-vdvoe-uronila-moschnost-reaktora---magate-1125234623.html
https://crimea.ria.ru/20221102/na-ukraine-vvodyat-ogranicheniya-na-potreblenie-elektroenergii-1125207409.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине

В семи областях Украины введены плановые отключения света

09:16 07.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве и семи областях Украины, однако в отдельных регионах в течение дня возможны аварийные отключения. Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу. Хотим предупредить украинцев еще раз – с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - говорится в Telegram-канале компании.
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В "Укрэнерго" также отметили, что в случае дефицита электроэнергии могут быть введены и экстренные аварийные отключения в отдельных областях.
"Будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше", - добавили в компании.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
 
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