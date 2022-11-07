Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине
В семи областях Украины введены плановые отключения света
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве и семи областях Украины, однако в отдельных регионах в течение дня возможны аварийные отключения. Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу. Хотим предупредить украинцев еще раз – с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - говорится в Telegram-канале компании.
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В "Укрэнерго" также отметили, что в случае дефицита электроэнергии могут быть введены и экстренные аварийные отключения в отдельных областях.
"Будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше", - добавили в компании.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.