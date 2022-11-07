https://crimea.ria.ru/20221107/grafiki-otklyucheniy-i-milliony-bez-sveta-situatsiya-na-ukraine-1125256244.html

Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине

Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Графики отключений и миллионы без света: ситуация на Украине

Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве и семи областях Украины, однако в отдельных регионах в течение дня возможны аварийные отключения... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T09:16

2022-11-07T09:16

2022-11-07T09:16

украина

специальная военная операция рф на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве и семи областях Украины, однако в отдельных регионах в течение дня возможны аварийные отключения. Об этом сообщает "Укрэнерго".В "Укрэнерго" также отметили, что в случае дефицита электроэнергии могут быть введены и экстренные аварийные отключения в отдельных областях."Будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше", - добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://crimea.ria.ru/20221104/yuzhno-ukrainskaya-aes-vdvoe-uronila-moschnost-reaktora---magate-1125234623.html

https://crimea.ria.ru/20221102/na-ukraine-vvodyat-ogranicheniya-na-potreblenie-elektroenergii-1125207409.html

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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